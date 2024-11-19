Tuyển Chứng từ xuất nhập khẩu CÔNG TY CỔ PHẦN FILLER MASTERBATCH làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN FILLER MASTERBATCH
Ngày đăng tuyển: 19/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 19/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN FILLER MASTERBATCH

Chứng từ xuất nhập khẩu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chứng từ xuất nhập khẩu Tại CÔNG TY CỔ PHẦN FILLER MASTERBATCH

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 73 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Chứng từ xuất nhập khẩu Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

· Tiếp nhận thông tin đơn hàng từ bộ phận kinh doanh
· Hoàn hiện các hồ sơ thanh toán quốc tế (DP, LC, TT...)
· Thực hiện các công việc liên quan đến quản trị hợp đồng: theo dõi dòng tiền quốc tế, xem xét khả năng thực hiện hợp đồng, đánh giá rủi ro các điều khoản liên quan đến logistics và thanh toán quốc tế, theo dõi tiến độ thực hiện các hợp đồng...
· Chuẩn bị chứng từ, các kiểm định hàng hóa, tham gia quá trình lên tờ khai hải quan và thực hiện thông quan cho lô hàng
· Kiểm tra các thông tin, điều khoản của Bill of Lading, hỗ trợ khai SI, VGM
· Mua bảo hiểm hàng hoá theo yêu cầu từng lô hàng
· Chuẩn bị hồ sơ và xin Chứng nhận xuất xứ (Certificate of Originl - C/O), xác nhận chứng từ thương mại (nếu có)
· Hoàn thiện bộ chứng từ và gửi cho khách hàng thông qua chuyển phát nhanh hoặc ngân hàng
· Lưu hồ sơ theo quy định
· Cập nhật lịch trình hàng hóa thường xuyên cho khách hàng; Thanh toán cho đối tác
· Giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình vận chuyển hàng; Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được yêu cầu
· Báo cáo kết quả công việc, tiến độ công việc theo tuần

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

· Trung cấp, Cao đẳng trở lên chuyên ngành Xuất nhập khẩu, kinh tế, thương mại hoặc liên quan
· Trình độ ngoại ngữ: Đọc hiểu tiếng Anh cơ bản
· Kỹ năng: Tin học văn phòng, giao tiếp, giải quyết vấn đề
· Có kinh nghiệm làm trong công ty xuất khẩu là một lợi thế

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN FILLER MASTERBATCH Thì Được Hưởng Những Gì

· Mức lương thỏa thuận theo năng lực. Được xem xét, đánh giá, điều chỉnh lương theo định kỳ
· Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp có nhiều cơ hội thăng tiến. Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên
· Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc.
· Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN FILLER MASTERBATCH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN FILLER MASTERBATCH

CÔNG TY CỔ PHẦN FILLER MASTERBATCH

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Khu Công nghiệp phía Nam, Xã Văn Phú, Thành phố Yên Bái, Tỉnh Yên Bái

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

