Tuyển Content Marketing CÔNG TY TNHH GÀ VÀNG làm việc tại Bình Dương thu nhập Từ 9 Triệu

Địa điểm làm việc - Bình Dương: 256/30, Nguyễn Tri Phương, Dĩ An

Lên kế hoạch, chiến lược nội dung kèm mục tiêu cụ thể. Đóng góp ý tưởng, cùng team triển khai các chiến dịch content marketing.

Đưa ra và thực hiện các sáng kiến tiếp thị nội dung nhằm đạt được mục tiêu của công ty.

Xây dựng và quản lý nội dung trên website, blog, fanpage của công ty, kịch bản video, v.v.

Phát triển nội dung trên các kênh chưa khai thác

Phối hợp với designer và các thành viên trong team sản xuất nội dung chất lượng về chữ viết và hình ảnh.

Chỉnh sửa, hiệu chỉnh, và tối ưu nội dung chuẩn SEO.

Đảm bảo xuất bản nội dung chất lượng, chính xác và đều đặn hàng tuần/tháng.

Cập nhật xu hướng để đưa ra ý tưởng mới làm tăng tương tác và nhận diện thương hiệu.

Theo dõi, phân tích, và đánh giá các chỉ số đo lường hiệu quả của content marketing, và nghiên cứu insight khách hàng để tối ưu hiệu quả.

Báo cáo kết quả định kỳ lên cấp trên

Các công việc liên quan khác theo sự phân công của quản lý

Từ 22- 27 tuổi. Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành Marketing, Truyền thông, hoặc các chuyên ngành liên quan.

Có hiểu biết, kinh nghiệm, và tư duy làm content marketing (số năm kinh nghiệm). Kinh nghiệm làm content marketing trong các mảng (cụ thể tên lĩnh vực) là một lợi thế.

Yêu thích công việc sáng tạo nội dung và cung cấp giá trị cho khách hàng.

Thành thạo sử dụng các phầm mềm quản lý và xuất bản nội dung như WordPress, v.v.

Biết sử dụng các công cụ thiết kế cơ bản như Photoshop, Illustrator, v.v. là một lợi thế.

Am hiểu về SEO và tối ưu nội dung trên website.

Có tinh thần trách nhiệm, làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.

Thành thạo tin học văn phòng

Tại CÔNG TY TNHH GÀ VÀNG Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc từ thứ 2 đến sáng thứ 7

Lương: 9 – 10 triệu tuỳ theo năng lực lúc phỏng vấn

Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, có nhiều cơ hội phát triển

Được đóng BHXH, BHYT, v.v., đầy đủ theo quy định của nhà nước

Được tham gia khám sức khoẻ định kỳ

Được cung cấp trang thiết bị phục vụ cho công việc

Được tham gia các hoạt động team building, du lịch thường niên

