Tuyển Content Marketing CÔNG TY TNHH GÀ VÀNG làm việc tại Bình Dương thu nhập Từ 9 Triệu

CÔNG TY TNHH GÀ VÀNG
Ngày đăng tuyển: 06/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 29/11/2024
Content Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Content Marketing Tại CÔNG TY TNHH GÀ VÀNG

Mức lương
Từ 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bình Dương: 256/30, Nguyễn Tri Phương, Dĩ An

Mô Tả Công Việc Content Marketing Với Mức Lương Từ 9 Triệu

Lên kế hoạch, chiến lược nội dung kèm mục tiêu cụ thể. Đóng góp ý tưởng, cùng team triển khai các chiến dịch content marketing.
Đưa ra và thực hiện các sáng kiến tiếp thị nội dung nhằm đạt được mục tiêu của công ty.
Xây dựng và quản lý nội dung trên website, blog, fanpage của công ty, kịch bản video, v.v.
Phát triển nội dung trên các kênh chưa khai thác
Phối hợp với designer và các thành viên trong team sản xuất nội dung chất lượng về chữ viết và hình ảnh.
Chỉnh sửa, hiệu chỉnh, và tối ưu nội dung chuẩn SEO.
Đảm bảo xuất bản nội dung chất lượng, chính xác và đều đặn hàng tuần/tháng.
Cập nhật xu hướng để đưa ra ý tưởng mới làm tăng tương tác và nhận diện thương hiệu.
Theo dõi, phân tích, và đánh giá các chỉ số đo lường hiệu quả của content marketing, và nghiên cứu insight khách hàng để tối ưu hiệu quả.
Báo cáo kết quả định kỳ lên cấp trên
Các công việc liên quan khác theo sự phân công của quản lý

Với Mức Lương Từ 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Từ 22- 27 tuổi. Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành Marketing, Truyền thông, hoặc các chuyên ngành liên quan.
Có hiểu biết, kinh nghiệm, và tư duy làm content marketing (số năm kinh nghiệm). Kinh nghiệm làm content marketing trong các mảng (cụ thể tên lĩnh vực) là một lợi thế.
Yêu thích công việc sáng tạo nội dung và cung cấp giá trị cho khách hàng.
Thành thạo sử dụng các phầm mềm quản lý và xuất bản nội dung như WordPress, v.v.
Biết sử dụng các công cụ thiết kế cơ bản như Photoshop, Illustrator, v.v. là một lợi thế.
Am hiểu về SEO và tối ưu nội dung trên website.
Có tinh thần trách nhiệm, làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.
Thành thạo tin học văn phòng

Tại CÔNG TY TNHH GÀ VÀNG Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc từ thứ 2 đến sáng thứ 7
Lương: 9 – 10 triệu tuỳ theo năng lực lúc phỏng vấn
Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, có nhiều cơ hội phát triển
Được đóng BHXH, BHYT, v.v., đầy đủ theo quy định của nhà nước
Được tham gia khám sức khoẻ định kỳ
Được cung cấp trang thiết bị phục vụ cho công việc
Được tham gia các hoạt động team building, du lịch thường niên

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GÀ VÀNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 668/9/24 Quốc lộ 13, Khu phố 4, Phường Hiệp Bình Phước, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất