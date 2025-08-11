Tuyển Content Creator Công ty TNHH VT Media làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Công ty TNHH VT Media
Ngày đăng tuyển: 11/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 10/09/2025
Công ty TNHH VT Media

Content Creator

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Content Creator Tại Công ty TNHH VT Media

Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 30

- 32 phố Vương Thừa Vũ, Phường Khương Trung, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Content Creator Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Trong năm 2025, Vật Vờ Studio sẽ tập trung mở rộng nội dung sang lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI). Chúng tôi đang tìm kiếm những bạn trẻ nhiệt huyết, đam mê sáng tạo nội dung và có kiến thức, kinh nghiệm về các sản phẩm AI. Gia nhập đội ngũ của Vật Vờ Studio, bạn sẽ được đồng hành cùng chúng tôi xây dựng những nội dung video/bài viết hữu ích, giúp khán giả hiểu rõ hơn về vai trò của các công cụ AI trong cuộc sống thường ngày. Nếu bạn yêu thích công nghệ và muốn góp sức mình vào việc lan tỏa kiến thức về AI, hãy gia nhập đội ngũ của Vật Vờ Studio ngay hôm nay.
Sáng tạo nội dung độc đáo và hấp dẫn về AI cho các nền tảng của Vật Vờ Studio (YouTube, Website,...)
Tham gia xây dựng và phát triển các định dạng nội dung mới mẻ, thu hút người xem.
Nghiên cứu, cập nhật thông tin về các xu hướng AI mới nhất.
Phối hợp cùng team để sản xuất các sản phẩm nội dung chất lượng.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu thích trải nghiệm các sản phẩm công nghệ mới nhất, nhất là các công cụ AI.
Có kiến thức nền tảng về AI.
Kỹ năng viết lách tốt, có khả năng sáng tạo nội dung hấp dẫn.
Có tinh thần học hỏi, cập nhật kiến thức mới.
Khả năng làm việc nhóm tốt.
Có kinh nghiệm sản xuất nội dung trên YouTube và Website là một lợi thế.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghệ.

Tại Công ty TNHH VT Media Thì Được Hưởng Những Gì

Trả lương theo sản phẩm + thưởng view
Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm (BHXH, BHYT, BHTN) theo quy định của pháp luật hiện hành và Quy định của công ty;
Cơ hội học hỏi và phát triển kỹ năng chuyên môn qua các khóa đào tạo nội bộ.
Được tiếp cận với các sản phẩm công nghệ mới nhất trên thị trường;
Làm việc trong môi trường năng động, trẻ trung, thân thiện, nhiều hoạt động văn hóa sôi nổi;
Tham gia các hoạt động ngoại khóa, du lịch, team building;
Tự do thể hiện ý tưởng và sáng tạo công việc theo cách của bạn. Môi trường làm việc cởi mở, khuyến khích sự đóng góp và ý tưởng cá nhân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH VT Media

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH VT Media

Công ty TNHH VT Media

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 16n8a, Trung Hòa Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

