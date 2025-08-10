Tuyển Content Creator CÔNG TY CỔ PHẦN NUY CORP làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN NUY CORP
Ngày đăng tuyển: 10/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 07/09/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN NUY CORP

Content Creator

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Content Creator Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NUY CORP

Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 30 BT5 Nguyễn Khuyến, Phúc La, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Content Creator Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

- Lên ý tưởng, viết kịch bản và phát triển nội dung video TikTok/Facebook Reels của doanh nghiệp
- Phối hợp cùng team Media sản xuất video về sản phẩm nhằm tăng nhận diện và thu hút khách hàng tiềm năng
- Tham gia xây dựng tư liệu truyền thông B2B và đo lường, đánh giá hiệu quả nội dung thường xuyên

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tối thiểu 6 tháng kinh nghiệm, biết viết lách, lên ý tưởng, dùng AI/công cụ thiết kế cơ bản.
- Thử việc tháng đầu 85% lương
- Biết xây kịch bản, thấu hiểu tâm lý khách hàng, phối hợp team tốt, không ngại lên hình.
- Có tinh thần trách nhiệm, tiêu chuẩn công việc cao, cầu tiến.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NUY CORP Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: 10.000.000 - 12.000.000 VNĐ/tháng
- Được đóng 100% BHXH, BHYT theo quy định của Nhà nước
- Được triển khai cùng với các chuyên gia có nhiều năm kinh nghiệm và làm việc hợp tác với các KOL, KOC lớn
- Được tham gia các buổi liên hoan, teambuilding cùng công ty
- Được đào tạo về sản phẩm để đảm bảo hiểu về sản phẩm, đạt hiệu quả cao trong công việc
- Được làm việc với team MKT đầy đủ vị trí, được hỗ trợ đào tạo từ TP và GĐ MKT trong suốt quá trình làm việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NUY CORP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN NUY CORP

CÔNG TY CỔ PHẦN NUY CORP

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 289b - Khuất Duy Tiến - Thanh Xuân - Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

