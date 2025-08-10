Tuyển Content Creator CÔNG TY CỔ PHẦN KITA E-COMMERCE AND ENTERPRISE SERVICE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Content Creator Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KITA E-COMMERCE AND ENTERPRISE SERVICE
- Hồ Chí Minh: Kita E
- Commerce And Enterprise Service 79 Vo Van Kiet Str, An Lac Ward, Binh Tan Dist, Ho Chi Minh City, Bình Tân, Quận Bình Tân
Mô Tả Công Việc Content Creator Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Lên kế hoạch sản xuất video phát triển kênh Tiktok của các nhãn hàng theo tuần.
Lên ý tưởng, kịch bản, diễn xuất cho các video ngắn giới thiệu sản phẩm cũng như clip tình huống, thủ thuật;
Phối hợp cùng team Video Editor để sản xuất, quay, dựng Video.
Theo dõi và phân tích hiệu suất của video trên các kênh và đưa ra các gợi ý cải thiện.
Nghiên cứu trends, bắt trends để tạo ra các video viral.
Hỗ trợ các bộ phận khác hoàn thành công việc chuẩn bị và đăng tải - sản xuất video;
Các công việc khác theo sự phân công từ cấp trên
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có từ 1 năm kinh nghiệm trở lên ở các vị trí tương đương.
Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm làm việc tại các công ty thương mại điện tử.
Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm viết content clip Tiktok ngắn
Chịu được áp lực công việc, có tinh thần trách nhiệm cao, hoàn thành đúng dealline
Có Kỹ năng viết tiếng Việt, ngôn từ đa dạng, làm chủ được các lối diễn đạt, văn phong khác nhau
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KITA E-COMMERCE AND ENTERPRISE SERVICE Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng lễ, tết,…
Hỗ trợ 1 suất cơm/ ngày làm việc
Tham gia BHXH, BHYT, phép năm,…
Các chế độ khác theo quy định của công ty (Sinh nhật, 8/3, 20/10)
Được phát triển kỹ năng nghề nghiệp.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KITA E-COMMERCE AND ENTERPRISE SERVICE
