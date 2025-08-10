Tuyển Content Creator HỘ KINH DOANH HÍ STORE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 48/34 Trường Chinh Phường 4, Tân Bình, Quận Tân Bình

HÍ STORE TUYỂN CONTENT CREATOR TIKTOK - LÀM VIỆC PARTIME 1-2 Tiếng 1 Ngày – THU NHẬP 4-5 TRIỆU/THÁNG

Hí Store là cửa hàng chuyên đồ chơi art toy chính hãng như Labubu, Babythree cùng giày sneaker và thời trang phong cách Nhật – Hàn – Trung - Mỹ.

Chúng mình đang tìm kiếm một bạn Content Creator làm việc Partime - năng động, sáng tạo và bắt trend tốt để cùng phát triển kênh TikTok theo hướng lifestyle, thời trang và sưu tầm nghệ thuật.

YÊU CẦU ỨNG VIÊN

• Nam/nữ yêu thích art toy, thời trang, lifestyle

• Có khả năng bắt trend TikTok nhanh, hiểu các định dạng video viral

• Biết quay dựng cơ bản, sử dụng tốt Capcut, biết lồng tiếng / thu âm

• Có tinh thần nghiêm túc, làm đúng việc – đúng deadline

• Làm việc tại TP.HCM

Tại HỘ KINH DOANH HÍ STORE Thì Được Hưởng Những Gì

THU NHẬP & ĐÃI NGỘ

• Lương theo sản phẩm: 100.000đ/clip, trung bình 30–50 clip/tháng

⟶ Thu nhập ổn định 4 – 5 triệu/tháng

• Thưởng theo lượt view sau 30 ngày đăng clip:

• 30.000 view: thưởng 300.000đ

• 50.000 view: thưởng 500.000đ

• 100.000 view: thưởng 1.000.000đ

• Được hỗ trợ ý tưởng, kịch bản sẵn; tự do sáng tạo nội dung theo cá tính riêng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại HỘ KINH DOANH HÍ STORE

