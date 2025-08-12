Tuyển Content Creator CÔNG TY CỔ PHẦN T - MARTSTORES làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 7 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Content Creator Tại CÔNG TY CỔ PHẦN T - MARTSTORES
- Hà Nội: Số 29, LK5, KĐT Đại Thanh, Tả Thanh Oai, Thanh Trì, Huyện Thanh Trì
Mô Tả Công Việc Content Creator Với Mức Lương 6 - 7 Triệu
Lập kế hoạch, xây dựng truyền thông cho các kênh truyền thông theo chiến lược của Bộ phận Marketing để thu hút đối tượng tiềm năng
Theo dõi, kiểm soát hiệu quả content. Sử dụng các hệ thống quản lý nội dung để phân tích các chỉ số liên quan tới bài viết và tương tác của người dùng
Lập kế hoạch nội dung cho các chiến dịch, sản phẩm công ty cho các chiến dịch, sản phẩm của công ty trên nền tảng social media, website,…
Phối hợp với các thành viên trong team Marketing để xây dựng các ý tưởng nội dung nhằm truyền tải thông điệp của công ty đến các nhóm khách hàng khác nhau
Thực hiện copywritting các nội dung truyền thông trên nền tảng digital: social media copywriting, web copywriting, press release,…
Với Mức Lương 6 - 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Không yêu cầu kinh nghiệm
Ngoại hình ưa nhìn
Có kiến thức về Marketing
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN T - MARTSTORES Thì Được Hưởng Những Gì
Lương: Lương cứng + Các khoản phụ cấp + Tăng ca, xét tăng lương định kỳ hàng năm;
Đầy đủ chế độ theo quy định: BHXH, BHYT, nghỉ phép, nghỉ Lễ tết ...;
Chế độ phúc lợi: Du lịch, teambuilding, thưởng lễ tết, thưởng năm, thưởng tháng 13, sinh nhật, hiếu hỉ ...;
Được đào tạo chuyên sâu về chuyên môn và kỹ năng, có cơ hội thăng tiến.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN T - MARTSTORES
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
