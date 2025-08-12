Tuyển Content Creator CÔNG TY CỔ PHẦN T - MARTSTORES làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 7 Triệu

Mức lương 6 - 7 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 29, LK5, KĐT Đại Thanh, Tả Thanh Oai, Thanh Trì, Huyện Thanh Trì

Mô Tả Công Việc

Lập kế hoạch, xây dựng truyền thông cho các kênh truyền thông theo chiến lược của Bộ phận Marketing để thu hút đối tượng tiềm năng

Theo dõi, kiểm soát hiệu quả content. Sử dụng các hệ thống quản lý nội dung để phân tích các chỉ số liên quan tới bài viết và tương tác của người dùng

Lập kế hoạch nội dung cho các chiến dịch, sản phẩm công ty cho các chiến dịch, sản phẩm của công ty trên nền tảng social media, website,…

Phối hợp với các thành viên trong team Marketing để xây dựng các ý tưởng nội dung nhằm truyền tải thông điệp của công ty đến các nhóm khách hàng khác nhau

Thực hiện copywritting các nội dung truyền thông trên nền tảng digital: social media copywriting, web copywriting, press release,…

Yêu Cầu Công Việc

Đã tốt nghiệp hoặc sinh viên có thể đi làm fulltime các ngành marketing, truyền thông,….

Không yêu cầu kinh nghiệm

Ngoại hình ưa nhìn

Có kiến thức về Marketing

Quyền Lợi

Mức lương: 6.000.000 + phụ cấp ăn

Lương: Lương cứng + Các khoản phụ cấp + Tăng ca, xét tăng lương định kỳ hàng năm;

Đầy đủ chế độ theo quy định: BHXH, BHYT, nghỉ phép, nghỉ Lễ tết ...;

Chế độ phúc lợi: Du lịch, teambuilding, thưởng lễ tết, thưởng năm, thưởng tháng 13, sinh nhật, hiếu hỉ ...;

Được đào tạo chuyên sâu về chuyên môn và kỹ năng, có cơ hội thăng tiến.

Cách Thức Ứng Tuyển

