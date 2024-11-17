Tuyển Thiết kế đồ hoạ Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Homeseek làm việc tại An Giang thu nhập 6 - 9 Triệu

Mức lương 6 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - An Giang: 185 Trần Hưng Đạo, phường Mỹ Bình, TP Long Xuyên, An Giang, Long Xuyên

Mô Tả Công Việc Thiết kế đồ hoạ Với Mức Lương 6 - 9 Triệu

Hỗ trợ các thiết kế khác theo sự phân công của Ban Giám đốc

Với Mức Lương 6 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

● Thành thạo các công cụ thiết kế (Photoshop, Adobe Illustrator, After Effect, Premiere,....)

và các công cụ hỗ trợ thiết kế khác.

● Có kiến thức nền tảng về đồ họa, hiểu về cách sử dụng màu sắc trong thiết kế

● Có khả năng sắp xếp công việc, đảm bảo deadline, có thể làm việc dưới áp lực cao khi

triển khai nhiều dự án cùng lúc.

● Năng động, linh hoạt, chịu khó học hỏi, có trách nhiệm trong công việc.

● Tư duy thiết kế và thẩm mỹ tốt, sáng tạo.

Tại Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Homeseek Thì Được Hưởng Những Gì

● Mức lương: Thỏa thuận khi phỏng vấn (6 - 9 triệu/tháng) + hoa hồng

● Review lương định kỳ hoặc đột xuất theo kết quả kinh doanh.

● Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp trong môi trường hợp tác, cùng phát triển.

● Được tham gia các chế độ BHYT, BHTN, BHXH theo quy định hiện hành.

● Du lịch hàng năm, team building, Year End Party,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Homeseek

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin