Tuyển Thiết kế đồ hoạ Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Homeseek làm việc tại An Giang thu nhập 6 - 9 Triệu

Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Homeseek
Ngày đăng tuyển: 17/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Homeseek

Thiết kế đồ hoạ

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thiết kế đồ hoạ Tại Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Homeseek

Mức lương
6 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- An Giang: 185 Trần Hưng Đạo, phường Mỹ Bình, TP Long Xuyên, An Giang, Long Xuyên

Mô Tả Công Việc Thiết kế đồ hoạ Với Mức Lương 6 - 9 Triệu

Hỗ trợ các thiết kế khác theo sự phân công của Ban Giám đốc

Với Mức Lương 6 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

● Thành thạo các công cụ thiết kế (Photoshop, Adobe Illustrator, After Effect, Premiere,....)
và các công cụ hỗ trợ thiết kế khác.
● Có kiến thức nền tảng về đồ họa, hiểu về cách sử dụng màu sắc trong thiết kế
● Có khả năng sắp xếp công việc, đảm bảo deadline, có thể làm việc dưới áp lực cao khi
triển khai nhiều dự án cùng lúc.
● Năng động, linh hoạt, chịu khó học hỏi, có trách nhiệm trong công việc.
● Tư duy thiết kế và thẩm mỹ tốt, sáng tạo.

Tại Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Homeseek Thì Được Hưởng Những Gì

● Mức lương: Thỏa thuận khi phỏng vấn (6 - 9 triệu/tháng) + hoa hồng
● Review lương định kỳ hoặc đột xuất theo kết quả kinh doanh.
● Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp trong môi trường hợp tác, cùng phát triển.
● Được tham gia các chế độ BHYT, BHTN, BHXH theo quy định hiện hành.
● Du lịch hàng năm, team building, Year End Party,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Homeseek

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Homeseek

Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Homeseek

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 185 Trần Hưng Đạo, phường Mỹ Bình, TP Long Xuyên, An Giang

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

