Tuyển Lập trình viên CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM MEKONG làm việc tại Kiên Giang thu nhập 15 - 25 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM MEKONG
Ngày đăng tuyển: 04/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 22/08/2025
Lập trình viên

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM MEKONG

Mức lương
15 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
4 người
Kinh nghiệm
4 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Kiên Giang: TP Rạch Giá

- An Giang, Huyện Văn Giang

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

Tham gia phát triển các dự án phần mềm, ứng dụng trên nền tảng Desktop (Windows), Android, iOS, Web (Front-end, Back-end/Service).

Xây dựng và tối ưu hệ thống có cơ sở dữ liệu lớn.

Lập trình, bảo hành, bảo trì các dự án đã triển khai cho khách hàng.

Tham gia vào các dự án mới với tầm nhìn phát triển dài hạn, đóng góp vào sự đổi mới và sáng tạo trong các giải pháp công nghệ của công ty.

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Công nghệ thông tin, Kỹ thuật phần mềm hoặc các ngành liên quan.

Có ít nhất 4 năm kinh nghiệm lập trình.

Trung thực, có trách nhiệm với công việc.

Kỹ năng làm việc nhóm tốt.

Kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề hiệu quả.

Đam mê công nghệ, không ngừng học hỏi để cải thiện bản thân.

Ưu tiên có kinh nghiệm về AI

Có kinh nghiệm về lập trình ứng dụng di động (Android, iOS) hoặc lập trình Web (Front-end, Back-end).

Hiểu biết về AI, Machine Learning hoặc có kinh nghiệm áp dụng AI vào các dự án phần mềm.

Có kỹ năng phân tích, thiết kế hệ thống phần mềm.

Có kinh nghiệm phát triển dự án theo quy trình Agile/Scrum, CI/CD.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM MEKONG Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cạnh tranh + hoa hồng theo dự án + phụ cấp.
Thưởng hấp dẫn theo hiệu quả công việc, các dịp lễ, Tết.
Lương tháng 13, thưởng cuối năm theo tình hình kinh doanh của công ty.
Bảo hiểm đầy đủ theo quy định của Nhà nước (BHXH, BHYT, BHTN).
Môi trường làm việc sáng tạo, thân thiện, đề cao tinh thần học hỏi và phát triển cá nhân.
Giờ làm việc: Giờ hành chính từ thứ 2 đến sáng thứ 7.
Cơ hội thăng tiến và làm việc trong các dự án công nghệ tiên tiến.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM MEKONG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM MEKONG

CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM MEKONG

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 64 Nguyễn ĐÌnh Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

