Tuyển Nhân viên giao hàng Công ty TNHH Dịch vụ EB (Khối Bán lẻ Thực Phẩm (GO!/Big C, Tops Market, go!) Pro Company làm việc tại Quảng Ngãi thu nhập 1 - 10 Triệu

Mức lương 1 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Quảng Ngãi: Siêu Thị Go! Quảng Ngãi, TP Quảng Ngãi, Thành phố Quảng Ngãi

Mô Tả Công Việc Nhân viên giao hàng

- Nhận hàng hóa, chứng từ và thông tin khách hàng từ điều phối giao hàng

- Giao hàng cho khách hàng trong bán kính 10km, thu tiền và nộp về cho Quỹ trung tâm (nếu có).

- Yêu cầu khách hàng ký tên xác nhận để nộp lưu tại bộ phận

- Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu công việc và theo phân công của quản lý

Yêu Cầu Công Việc

- Nam từ 18 đến 40 tuổi

- Tốt nghiệp từ trung cấp trở lên

- Không yêu cầu kinh nghiệm

- Có xe gắn máy, rành đường thành phố

- Thái độ: trung thực, sẵn sàng phục vụ khách hàng

- Sức khỏe tốt, siêng năng, nhanh nhẹn, có trách nhiệm trong công việc

- Ưu tiên sinh viên có nhu cầu làm thêm trong dịp Tết

- Đáp ứng thời gian làm thời vụ đến 28 Tết Âm lịch

Quyền Lợi Được Hưởng

- Thu nhập hơn 10 triệu/tháng + thưởng gắn bó Tết

- Ca làm việc 8 tiếng/ngày, xoay ca linh hoạt (tùy theo vị trí, khu vực)

- Được hướng dẫn và đào tạo nghề siêu thị

- Cơ hội trở thành nhân viên chính thức của siêu thị

Cách Thức Ứng Tuyển

