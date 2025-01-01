Tất cả địa điểm
Tổng 85 kết quả / Từ khoá "Nhân viên giao hàng"
Lọc nâng cao
Công việc Nhân viên giao hàng

-

Có 85 tin tuyển dụng việc làm trong ngày 14/09/2025

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm ShopDunk - Công ty CP HESMAN
Tuyển Nhân viên giao hàng ShopDunk - Công ty CP HESMAN làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu
ShopDunk - Công ty CP HESMAN
Hạn nộp: 15/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THÙY MINH
Tuyển Nhân viên giao hàng CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THÙY MINH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 14 Triệu
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THÙY MINH
Hạn nộp: 11/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 14 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm ShopDunk - Công ty CP HESMAN
Tuyển Nhân viên giao hàng ShopDunk - Công ty CP HESMAN làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu
ShopDunk - Công ty CP HESMAN
Hạn nộp: 15/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 7 - 9 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dịch vụ EB (Khối Bán lẻ Thực Phẩm (GO!/Big C, Tops Market, go!) Pro Company
Tuyển Nhân viên giao hàng Công ty TNHH Dịch vụ EB (Khối Bán lẻ Thực Phẩm (GO!/Big C, Tops Market, go!) Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu
Công ty TNHH Dịch vụ EB (Khối Bán lẻ Thực Phẩm (GO!/Big C, Tops Market, go!) Pro Company
Hạn nộp: 10/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CPE VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên giao hàng CÔNG TY TNHH CPE VIỆT NAM làm việc tại Hải Dương thu nhập 9 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH CPE VIỆT NAM
Hạn nộp: 07/09/2025
Hải Dương Đã hết hạn 9 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Phú Du
Tuyển Nhân viên giao hàng Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Phú Du làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 15 Triệu
Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Phú Du
Hạn nộp: 15/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 2 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dược Phẩm Ngôi Sao Ý
Tuyển Nhân viên giao hàng Công ty TNHH Dược Phẩm Ngôi Sao Ý làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Dược Phẩm Ngôi Sao Ý
Hạn nộp: 07/09/2025
Đà Nẵng Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HÀNG HẢI DHT
Tuyển Nhân viên giao hàng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HÀNG HẢI DHT làm việc tại Hải Phòng thu nhập 6 - 9 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HÀNG HẢI DHT
Hạn nộp: 04/09/2025
Hải Phòng Đã hết hạn 6 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CHUYỂN PHÁT NHANH THUẬN PHONG- CHI NHÁNH NGHỆ AN
Tuyển Nhân viên giao hàng CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CHUYỂN PHÁT NHANH THUẬN PHONG- CHI NHÁNH NGHỆ AN làm việc tại Nghệ An thu nhập 12 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CHUYỂN PHÁT NHANH THUẬN PHONG- CHI NHÁNH NGHỆ AN
Hạn nộp: 10/08/2025
Nghệ An Đã hết hạn 12 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI ĐẠI NGÀN
Tuyển Nhân viên giao hàng CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI ĐẠI NGÀN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI ĐẠI NGÀN
Hạn nộp: 03/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 13 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty CP TMDV Cửu Long Thanh
Tuyển Nhân viên giao hàng Công ty CP TMDV Cửu Long Thanh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 11 Triệu
Công ty CP TMDV Cửu Long Thanh
Hạn nộp: 27/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 11 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Super MRO
Tuyển Nhân viên giao hàng Công ty cổ phần Super MRO làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công ty cổ phần Super MRO
Hạn nộp: 26/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN PICO RETAIL
Tuyển Nhân viên giao hàng CÔNG TY CỔ PHẦN PICO RETAIL làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN PICO RETAIL
Hạn nộp: 14/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 14 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư Khánh Huyền
Tuyển Nhân viên giao hàng Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư Khánh Huyền làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 13 Triệu
Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư Khánh Huyền
Hạn nộp: 13/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 9 - 13 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần dược phẩm CPC1 Hà Nội Pro Company
Tuyển Nhân viên giao hàng Công ty cổ phần dược phẩm CPC1 Hà Nội Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty cổ phần dược phẩm CPC1 Hà Nội Pro Company
Hạn nộp: 11/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Gió media
Tuyển Nhân viên giao hàng Công ty cổ phần Gió media làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty cổ phần Gió media
Hạn nộp: 09/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN WECARE GROUP
Tuyển Nhân viên giao hàng CÔNG TY CỔ PHẦN WECARE GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN WECARE GROUP
Hạn nộp: 08/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU HI SWEETIE VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên giao hàng CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU HI SWEETIE VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU HI SWEETIE VIỆT NAM
Hạn nộp: 08/06/2025
Hồ Chí Minh Hà Nội Đã hết hạn 9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Miyakiwa Vietnam
Tuyển Nhân viên giao hàng Công Ty TNHH Miyakiwa Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu
Công Ty TNHH Miyakiwa Vietnam
Hạn nộp: 07/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 7.5 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Giải Pháp Chiếu Sáng Cara
Tuyển Nhân viên giao hàng Công ty TNHH Giải Pháp Chiếu Sáng Cara làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 9 Triệu
Công ty TNHH Giải Pháp Chiếu Sáng Cara
Hạn nộp: 07/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 9 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI TUẤN NGA
Tuyển Nhân viên giao hàng CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI TUẤN NGA làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 11 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI TUẤN NGA
Hạn nộp: 09/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 9 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN C.P.M
Tuyển Nhân viên giao hàng CÔNG TY CỔ PHẦN C.P.M làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN C.P.M
Hạn nộp: 05/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI PHÁT TRIỂN NHẤT TÍN - CHI NHÁNH NINH BÌNH
Tuyển Nhân viên giao hàng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI PHÁT TRIỂN NHẤT TÍN - CHI NHÁNH NINH BÌNH làm việc tại Hà Nam thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI PHÁT TRIỂN NHẤT TÍN - CHI NHÁNH NINH BÌNH
Hạn nộp: 04/06/2025
Hà Nam Ninh Bình Đã hết hạn 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ AKACHAN
Tuyển Nhân viên giao hàng CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ AKACHAN làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ AKACHAN
Hạn nộp: 29/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Clearly Vietnam Co., Ltd
Tuyển Nhân viên giao hàng Clearly Vietnam Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Clearly Vietnam Co., Ltd
Hạn nộp: 28/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 9 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dược Phẩm Đức Phúc
Tuyển Nhân viên giao hàng Công ty TNHH Dược Phẩm Đức Phúc làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 11 Triệu
Công ty TNHH Dược Phẩm Đức Phúc
Hạn nộp: 22/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 11 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ALCHEMY ASIA
Tuyển Nhân viên giao hàng CÔNG TY TNHH ALCHEMY ASIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 11 Triệu
CÔNG TY TNHH ALCHEMY ASIA
Hạn nộp: 31/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 9 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ASAMA HOÀNG HÀ
Tuyển Nhân viên giao hàng CÔNG TY TNHH ASAMA HOÀNG HÀ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH ASAMA HOÀNG HÀ
Hạn nộp: 22/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 7.5 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên giao hàng CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM làm việc tại Cần Thơ thu nhập 9 - 11 Triệu
CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM
Hạn nộp: 10/05/2025
Cần Thơ Đã hết hạn 9 - 11 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP F&B TASTY HUB
Tuyển Nhân viên giao hàng CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP F&B TASTY HUB làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP F&B TASTY HUB
Hạn nộp: 09/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 7 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm nhân viên giao hàng hiện đang được tuyển dụng ngày càng nhiều do nhu cầu mua sắm trực tuyến cao. Công việc này đem lại nguồn thu nhập ổn định cho nhiều người lao động với mức lương trung bình từ 7.000.000 - 12.000.000 VNĐ/tháng mà không có nhiều yêu cầu về bằng cấp.

1. Nhu cầu tuyển dụng việc làm nhân viên giao hàng

Hiện nay, do áp lực công việc cùng với quỹ thời gian hạn hẹp, nhiều người không thể dành thời gian đến cửa hàng để mua sắm trực tiếp. Vì vậy, mua hàng trực tuyến đang dần trở thành xu hướng phổ biến, kéo theo đó là sự gia tăng nhu cầu tuyển dụng việc làm nhân viên giao hàng.

Nhân viên giao nhận hàng hóa sẽ là người chịu trách nhiệm tiếp nhận hàng, xử lý các tài liệu kèm theo nếu cần và vận chuyển hàng hóa, vật phẩm từ điểm gửi đến tận tay người nhận. Do không yêu cầu quá cao về kỹ năng hay bằng cấp nên công việc này đang được nhiều người chọn làm nghề chính. Ngoài ra, nhiều bạn trẻ cũng lựa chọn tìm việc nhân viên giao hàng như một công việc làm thêm để tăng thêm thu nhập.

Nhân viên giao nhận hàng hóa là người chịu trách nhiệm vận chuyển hàng hóa từ điểm gửi đến tận tay người nhận
Nhân viên giao nhận hàng hóa là người chịu trách nhiệm vận chuyển hàng hóa từ điểm gửi đến tận tay người nhận

2. Thu nhập trung bình của một nhân viên giao hàng

Theo tìm hiểu của Job3s, mức thu nhập của một nhân viên giao hàng dao động từ 5.000.000 - 8.000.000 VNĐ/tháng. Đối với các công ty vận chuyển lớn hoặc có yêu cầu cao hơn với nhân viên giao hàng, thu nhập có thể lên đến hơn 15.000.000 VNĐ/tháng. Dưới đây là bảng lương tham khảo của nhân viên giao hàng trong số số lĩnh vực phổ biến:

Việc làm nhân viên giao hàng

Mức lương giao động

(VNĐ/tháng)

Nhân viên giao hàng siêu thị

8.000.000 - 15.000.000

Nhân viên giao đồ ăn

5.000.000 - 15.000.000

Nhân viên giao hàng sàn TMĐT

8.000.000 - 10.000.000

Tuy nhiên, đó chỉ là con số tham khảo, mức lương thực tế còn có sự thay đổi đáng kể tùy thuộc vào vị trí công việc, kinh nghiệm của nhân viên, cũng như chính sách của từng công ty vận chuyển.

3. Các công ty, đơn vị vận chuyển tốt & uy tín hiện nay

Trong bối cảnh nhu cầu vận chuyển hàng hóa ngày càng tăng cao, nhiều công ty đã phát triển dịch vụ uy tín, tạo ra nhiều việc làm Nhân viên giao hàng tại Việt Nam. Dưới đây là những đơn vị vận chuyển tốt và đáng tin cậy hiện nay:

3.1. Giao Hàng Nhanh

Giao Hàng Nhanh (GHN), thành lập vào năm 2012, đã nhanh chóng trở thành một trong những đơn vị vận chuyển đáng tin cậy và phổ biến tại Việt Nam. Với sứ mệnh cung cấp dịch vụ vận chuyển chuyên nghiệp, GHN đáp ứng nhu cầu giao hàng từ các cửa hàng lớn nhỏ trên cả nước, mang đến giải pháp tối ưu cho mọi quy mô kinh doanh.

3.2. Bưu điện Việt Nam

VNPost, thành viên của hiệp hội vận tải EMS, hoạt động từ năm 2005 và cung cấp dịch vụ giao nhận thư từ, hàng hóa, vật phẩm trên phạm vi toàn quốc và quốc tế. Với các loại hình dịch vụ đa dạng, VNPost đáp ứng tốt nhiều nhu cầu vận chuyển khác nhau của khách hàng trong và ngoài nước.

3.3. Giao Hàng Tiết Kiệm

Ra mắt vào năm 2013, Giao Hàng Tiết Kiệm (GHTK) là đơn vị vận chuyển chuyên cung cấp dịch vụ giao hàng nhanh chóng, uy tín và chất lượng. GHTK đáp ứng hiệu quả các nhu cầu vận chuyển đa dạng của khách hàng trên toàn quốc, phục vụ ở hầu hết các tỉnh thành và khu vực tại Việt Nam.

3.4. Viettel Post

Viettel Post ghi dấu ấn với các doanh nghiệp nhờ dịch vụ giao nhận hàng hóa trải dài khắp mọi miền đất nước. Đơn vị này còn mở chi nhánh tại Campuchia, trở thành doanh nghiệp vận chuyển Việt Nam tiên phong mở rộng hoạt động ra thị trường quốc tế.

3.5. J&T Express

J&T Express, ra đời tại Indonesia vào năm 2015, là công ty chuyển phát nhanh với vốn đầu tư từ Hồng Kông, hoạt động trên nhiều quốc gia Đông Nam Á. Với tốc độ mở rộng ấn tượng, J&T Express tự hào là một trong những đơn vị vận tải phát triển nhanh chóng và hiệu quả hàng đầu trong khu vực.

3.6. Vận chuyển Ahamove

Thành lập năm 2015 bởi cùng công ty với Giao Hàng Nhanh (GHN), Ahamove là ứng dụng vận chuyển chuyên phục vụ cho các chủ cửa hàng trong khu vực nội thành TP Hồ Chí Minh và Hà Nội. Ứng dụng này mang đến cho khách hàng trải nghiệm dịch vụ giao hàng nhanh và chất lượng, đáp ứng tối ưu nhu cầu vận chuyển nội đô.

Bên cạnh một số công ty nổi bật kể trên, còn có một số công ty khác làm trong nghành vận chuyên như:

  • Ninja Van: Đơn vị vận chuyển uy tín, chuyên phục vụ khách hàng tại khu vực Đông Nam Á, có dịch vụ giao hàng linh hoạt, đáp ứng nhiều nhu cầu vận chuyển khác nhau.

  • Best Express: Công ty vận chuyển chuyên nghiệp tại Việt Nam với hệ thống kho bãi và dịch vụ giao nhận đa dạng, phục vụ tốt nhu cầu của các doanh nghiệp.

  • Ship60: Đơn vị cung cấp dịch vụ giao hàng tức thì, nổi bật với tốc độ nhanh chóng trong khu vực nội thành, giúp các cửa hàng tối ưu hóa quá trình vận chuyển hàng hóa đến khách hàng.

3. Những việc làm nhân viên giao hàng phổ biến hiện nay

Sự phát triển của ngành thương mại điện tử và các ứng dụng công nghệ đã khiến nhu cầu giao hàng tăng vọt, kéo theo sự đa dạng hóa các công việc trong lĩnh vực này. Hiện nay, có thể kể đến một số việc làm nhân viên giao hàng phổ biến như:

3.1. Nhân viên giao hàng siêu thị

Nhiều hệ thống siêu thị trên thị trường như GO, Bách Hóa Xanh đã triển khai dịch vụ giao hàng tận nơi cho khách hàng. Công việc của nhân viên giao hàng tại siêu thị bao gồm tiếp nhận đơn hàng, giao hàng cho khách đã đặt trực tuyến, thực hiện thu tiền từ khách theo thông tin trên hệ thống và nộp tiền về các điểm siêu thị gần nhất. Công việc này không chỉ hỗ trợ khách hàng mua sắm thuận tiện mà còn giúp siêu thị mở rộng dịch vụ đến tận tay người tiêu dùng, đảm bảo trải nghiệm mua sắm nhanh chóng, tiện lợi.

3.2. Nhân viên giao đồ ăn

Việc làm nhân viên giao nhận đồ ăn hiện đang là một trong những công việc đang được ưa chuộng, đặc biệt là qua các ứng dụng giao hàng như Shopee Food, Grab Food, GoFood, các chuỗi nhà hàng như KFC, Lotteria hay cửa hàng tự do. Người làm ở vị trí này sẽ đảm nhận những nhiệm vụ quan trọng như tiếp nhận đồ ăn từ bếp hoặc nhân viên bán hàng, sau đó nhanh chóng vận chuyển đến tay khách hàng.

3.3. Nhân viên giao hàng cho sàn thương mại điện tử

Thương mại điện tử đang bùng nổ với sự phát triển mạnh mẽ của các trang web như Shopee, Tiki, Lazada, Tiktok, kéo theo nhu cầu tuyển nhân viên giao hàng tại các nền tảng này cũng ngày càng tăng cao. Nhân viên giao hàng trong lĩnh vực thương mại điện tử sẽ đảm nhận nhiều nhiệm vụ thiết yếu.

Trước hết, họ sẽ nhận thông tin đơn hàng cùng số lượng sản phẩm cần giao từ các kho hàng của sàn thương mại điện tử. Sau đó, nhân viên sẽ tiến hành vận chuyển hàng hóa đến tận tay khách hàng, đảm bảo thời gian giao hàng chính xác và dịch vụ khách hàng tốt nhất. Cuối cùng, sau khi giao hàng, họ sẽ thu tiền từ khách và bàn giao lại cho kho của các sàn thương mại điện tử, hoàn thiện quy trình giao nhận.

Có rất nhiều loại hình việc làm nhân viên giao hàng phổ biến hiện nay
Có rất nhiều loại hình việc làm nhân viên giao hàng phổ biến hiện nay

4. Khu vực tuyển dụng việc làm nhân viên giao hàng nhiều nhất

Hiện nay, việc làm nhân viên giao hàng đang trở nên phổ biến hơn tại các thành phố lớn như Hà Nội, Hồ Chí Minh và Đà Nẵng. Một số tỉnh thành khác như Bình Dương, Cần Thơ cũng đang trên đà phát triển, hứa hẹn nhu cầu tuyển dụng cho vị trí này ngày càng lớn.

  • Hà Nội: Là thủ đô của cả nước, Hà Nội là một thị trường sản xuất và tiêu thụ lớn. Với dân số đông đúc cùng mức sống ổn định, nhu cầu giao hàng tại Hà Nội luôn ở mức cao, tạo ra nhiều cơ hội việc làm cho nhân viên giao hàng.

  • Thành phố Hồ Chí Minh: Là khu trung tâm kinh tế hàng đầu Việt Nam, TP. Hồ Chí Minh sở hữu hệ thống giao thông hiện đại, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của các nền tảng thương mại điện tử. Chính vì vậy, nhu cầu tuyển dụng nhân viên giao hàng tại đây luôn rất lớn.

  • Đà Nẵng: Được biết đến là một thành phố đáng sống, Đà Nẵng cũng đang thu hút nhiều doanh nghiệp logistics đến đầu tư. Sự phát triển của du lịch và thương mại đã tạo ra nhiều cơ hội việc làm cho nhân viên giao hàng tại thành phố này.

  • Thái Bình: Mặc dù không phải là một thành phố lớn nhưng Thái Bình lại có vị trí địa lý thuận lợi, là cầu nối giữa các tỉnh miền Bắc. Sự phát triển của nông nghiệp với thương mại điện tử chính là yếu tố thúc đẩy nhu cầu tuyển dụng nhân viên tại Thái Bình.

Hà Nội, Hồ Chí Minh và Đà Nẵng là khu vực có nhu cầu tuyển dụng việc làm Nhân viên giao hàng lớn
Hà Nội, Hồ Chí Minh và Đà Nẵng là khu vực có nhu cầu tuyển dụng việc làm Nhân viên giao hàng lớn

5. Mô tả chi tiết về công việc của một nhân viên giao hàng

Việc làm nhân viên giao hàng không chỉ đơn thuần là vận chuyển hàng hóa đến tay người nhận, để hoàn thành nhiệm vụ này một cách hiệu quả, họ cần thực hiện nhiều bước quan trọng khác nhau. Dưới đây là mô tả chi tiết về các nhiệm vụ chính của một nhân viên giao hàng.

  • Nhận hàng hóa, thông tin giao hàng: Trước khi bắt đầu vận chuyển, nhân viên giao hàng sẽ tiếp nhận hàng hóa và thông tin giao hàng qua đơn vị vận chuyển. Họ cần kiểm tra thông tin giao hàng để đảm bảo chính xác, đồng thời phải liên hệ với khách hàng trước nhằm tránh tình huống không thể giao hàng.

  • Kiểm tra trạng thái sản phẩm: Trước khi giao hàng, shipper phải xác minh tình trạng hàng hóa để đảm bảo chúng còn nguyên vẹn. Việc kiểm tra này rất quan trọng, vì hàng hóa có thể bị hư hỏng trong quá trình di chuyển. Nếu không kiểm tra kỹ, nhân viên có thể chịu trách nhiệm về những thiệt hại có thể xảy ra.

  • Thực hiện giao hàng: Đây là nhiệm vụ chính mà nhân viên giao hàng cần thực hiện trong suốt thời gian làm việc. Họ sẽ di chuyển đến các khu vực khác nhau, sử dụng xe máy hoặc ô tô tùy theo kích thước và đặc tính của hàng hóa để đảm bảo việc giao hàng diễn ra thuận lợi.

  • Hỗ trợ khách kiểm hàng, ký nhận sản phẩm: Trong một số trường hợp, khách hàng có thể yêu cầu kiểm tra hàng hóa trước khi nhận. Nhân viên giao hàng cần nắm rõ quy định của công ty để hỗ trợ khách kiểm tra, sau đó yêu cầu ký nhận hoặc chụp ảnh xác nhận việc giao hàng thành công.

  • Thu tiền theo hóa đơn: Đối với các đơn hàng thanh toán khi nhận (COD), nhân viên giao hàng sẽ thu tiền trực tiếp từ khách hàng trước khi hoàn tất giao dịch. Hình thức thanh toán có thể bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản, tùy theo thỏa thuận giữa hai bên.

  • Một số công việc khác: Ngoài những nhiệm vụ chính trên, nhân viên giao hàng còn có thể thực hiện các công việc phụ như liên hệ với người bán để báo cáo kết quả giao hàng, xử lý các sự cố phát sinh trong quá trình giao nhận hoặc hoàn trả hàng về kho khi không liên lạc được với người nhận. Ngoài ra, phải liên tục cập nhật hành trình đơn hàng trên các ứng dụng giao hàng để người mua có thể theo dõi tình trạng giao hàng.

Để hoàn tất quy trình giao hàng, một nhân viên giao hàng cần phải thực hiện nhiều nhiệm vụ khác nhau
Để hoàn tất quy trình giao hàng, người làm nhân viên giao hàng cần phải thực hiện nhiều nhiệm vụ khác nhau

6. Yêu cầu của nhà tuyển dụng đối với việc làm nhân viên giao hàng

Việc làm nhân viên giao hàng hiện đang là nghề nghiệp khá phổ biến do không đòi hỏi nhiều bằng cấp. Tuy nhiên, công việc này lại rất cần sự linh hoạt về thời gian và đòi hỏi người làm việc phải thường xuyên di chuyển qua nhiều tuyến đường khác nhau trong thành phố. Cụ thể, các yêu cầu cơ bản mà bạn cần đáp ứng khi muốn ứng tuyển công việc này bao gồm:

  • Tốt nghiệp THPT hoặc trình độ tương đương.

  • Sở hữu giấy phép lái xe theo quy định và hồ sơ lái xe trong sạch.

  • Đối với một số phương tiện đặc thù, cần giấy phép vận hành riêng.

  • Có kinh nghiệm lái xe, quen thuộc với lộ trình giao hàng.

  • Nắm vững các quy trình an toàn, tuân thủ thời gian và luật giao thông đường bộ.

  • Kỹ năng quản lý thời gian hiệu quả và khả năng chăm sóc khách hàng tốt.

  • Đủ sức khỏe để di chuyển đường dài hoặc mang vác hàng hóa nặng trong thời gian dài.

Do tính chất linh hoạt, không yêu cầu bằng cấp cao nhưng vẫn mang lại mức thu nhập ổn định trùng bình từ 5.000.000 - 12.000.000 đồng mỗi tháng, việc làm nhân viên giao hàng trở thành nghề cứu cánh với nhiều người lao động có bằng cấp hạn chế. Tuy vậy, để có quyết định đúng đắn và tìm kiếm cơ hội việc làm phù hợp, bạn nên tìm hiểu kỹ các thông tin liên quan đến vị trí này trước khi ứng tuyển.