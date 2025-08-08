Tuyển Nhân viên giao hàng Công ty TNHH Dược Phẩm Ngôi Sao Ý làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

Công ty TNHH Dược Phẩm Ngôi Sao Ý
Ngày đăng tuyển: 08/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 07/09/2025
Công ty TNHH Dược Phẩm Ngôi Sao Ý

Nhân viên giao hàng

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên giao hàng Tại Công ty TNHH Dược Phẩm Ngôi Sao Ý

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Đà Nẵng:

- Đà Nẵng

Mô Tả Công Việc Nhân viên giao hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

Thực hiện các công việc liên quan đến đóng gói hàng hóa và gửi hàng đến nhà xe để chuyển đi các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên.
Ưu tiên ứng viên có bằng lái xe ô tô.
Thông tin chi tiết sẽ được trao đổi trực tiếp trong buổi phỏng vấn.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ văn hóa 12/12
- Cẩn thận, nhanh nhẹn, trung thực, nhiệt tình, vui vẻ, chịu được áp lực công việc cao.
• Yêu cầu hồ sơ
- Đơn xin việc.
- Sơ yếu lý lịch.
- Giấy khám sức khỏe .
- Các bằng cấp có liên quan.

Tại Công ty TNHH Dược Phẩm Ngôi Sao Ý Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thỏa thuận
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp
- Tham gia BHXH đầy đủ và các chế độ khác theo Luật lao động.
- Du lịch, nghỉ phép năm và các dịp lễ, tết theo quy định.
- Thời hạn nộp hồ sơ từ ngày 07/8/2025 đến 31/08/2025

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Dược Phẩm Ngôi Sao Ý

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Dược Phẩm Ngôi Sao Ý

Công ty TNHH Dược Phẩm Ngôi Sao Ý

Quy mô: 1 - 9 Nhân viên
Địa điểm: 16-18-20 Bùi Hiển, P. Hoà An, Q. Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

