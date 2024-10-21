Tuyển Nhân sự/Hành chính/Pháp chế CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁCH SẠN HAI BÀ TRƯNG làm việc tại Đắk Lắk thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đắk Lắk: 08 Hai Bà Trưng, phường Thắng Lợi, TP Buôn Ma Thuột

Mô Tả Công Việc Nhân sự/Hành chính/Pháp chế Với Mức Lương Thỏa thuận

Tiếp nhận và lên kế hoạch tuyển dụng nhân sự cho Công ty. Chịu trách nhiệm mảng Tuyển dụng, đáp ứng kịp thời yêu cầu nhân sự cho hoạt động của Công ty. Soạn thảo, theo dõi, lưu trữ hợp đồng lao động, hợp đồng thử việc, hồ sơ nhân viên, các văn bản quyết định/ công văn/ thông báo Hành chính và Nhân sự... Đóng nộp BHXH, giải quyết chế độ Người lao động... Hỗ trợ các công việc khác của phòng HCNS và Lãnh đạo yêu cầu...

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng các ngành Kinh tế/ Luật/ Quản trị Nhân lực/...trở lên. Có kinh nghiệm từ 1 năm tại vị trí Chuyên viên/ Nhân viên Hành chính - Nhân sự. Đóng nộp BHXH, giải quyết chế độ NLĐ theo luật và quy định Công ty. Có kỹ năng giao tiếp tốt, linh hoạt trong xử lý các tình huống. Có tinh thần trách nhiệm, hăng say, cẩn thận trong công việc. Am hiểu Luật Lao động, BHXH, doanh nghiệp,.... Ưu tiên người có kinh nghiệm ở vị trí tương đương

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁCH SẠN HAI BÀ TRƯNG Thì Được Hưởng Những Gì

Lương, thưởng thỏa thuận, Service Charge hàng tháng. Môi trường làm việc chuyên nghiệp chuẩn 5 sao, thân thiện. Tham gia các chương trình đào tạo và hoạt động Nhân Viên do Công ty tổ chức. Hỗ trợ cơm ca, trang cấp đồng phục, giữ xe Nhân Viên. Hưởng các chế độ đãi ngộ theo đúng quy định. Xét tăng lương hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁCH SẠN HAI BÀ TRƯNG

