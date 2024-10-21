Tuyển Nhân sự/Hành chính/Pháp chế CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁCH SẠN HAI BÀ TRƯNG làm việc tại Đắk Lắk thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁCH SẠN HAI BÀ TRƯNG
Ngày đăng tuyển: 21/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 20/11/2024
Nhân sự/Hành chính/Pháp chế

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Đắk Lắk: 08 Hai Bà Trưng, phường Thắng Lợi, TP Buôn Ma Thuột

Tiếp nhận và lên kế hoạch tuyển dụng nhân sự cho Công ty. Chịu trách nhiệm mảng Tuyển dụng, đáp ứng kịp thời yêu cầu nhân sự cho hoạt động của Công ty. Soạn thảo, theo dõi, lưu trữ hợp đồng lao động, hợp đồng thử việc, hồ sơ nhân viên, các văn bản quyết định/ công văn/ thông báo Hành chính và Nhân sự... Đóng nộp BHXH, giải quyết chế độ Người lao động... Hỗ trợ các công việc khác của phòng HCNS và Lãnh đạo yêu cầu...
Tiếp nhận và lên kế hoạch tuyển dụng nhân sự cho Công ty.
Chịu trách nhiệm mảng Tuyển dụng, đáp ứng kịp thời yêu cầu nhân sự cho hoạt động của Công ty.
Soạn thảo, theo dõi, lưu trữ hợp đồng lao động, hợp đồng thử việc, hồ sơ nhân viên, các văn bản quyết định/ công văn/ thông báo Hành chính và Nhân sự...
Đóng nộp BHXH, giải quyết chế độ Người lao động...
Hỗ trợ các công việc khác của phòng HCNS và Lãnh đạo yêu cầu...

Tốt nghiệp Cao đẳng các ngành Kinh tế/ Luật/ Quản trị Nhân lực/...trở lên. Có kinh nghiệm từ 1 năm tại vị trí Chuyên viên/ Nhân viên Hành chính - Nhân sự. Đóng nộp BHXH, giải quyết chế độ NLĐ theo luật và quy định Công ty. Có kỹ năng giao tiếp tốt, linh hoạt trong xử lý các tình huống. Có tinh thần trách nhiệm, hăng say, cẩn thận trong công việc. Am hiểu Luật Lao động, BHXH, doanh nghiệp,.... Ưu tiên người có kinh nghiệm ở vị trí tương đương
Tốt nghiệp Cao đẳng các ngành Kinh tế/ Luật/ Quản trị Nhân lực/...trở lên.
Có kinh nghiệm từ 1 năm tại vị trí Chuyên viên/ Nhân viên Hành chính - Nhân sự.
Đóng nộp BHXH, giải quyết chế độ NLĐ theo luật và quy định Công ty.
Có kỹ năng giao tiếp tốt, linh hoạt trong xử lý các tình huống.
Có tinh thần trách nhiệm, hăng say, cẩn thận trong công việc.
Am hiểu Luật Lao động, BHXH, doanh nghiệp,....
Ưu tiên người có kinh nghiệm ở vị trí tương đương

Lương, thưởng thỏa thuận, Service Charge hàng tháng. Môi trường làm việc chuyên nghiệp chuẩn 5 sao, thân thiện. Tham gia các chương trình đào tạo và hoạt động Nhân Viên do Công ty tổ chức. Hỗ trợ cơm ca, trang cấp đồng phục, giữ xe Nhân Viên. Hưởng các chế độ đãi ngộ theo đúng quy định. Xét tăng lương hàng năm.
Lương, thưởng thỏa thuận, Service Charge hàng tháng.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp chuẩn 5 sao, thân thiện.
Tham gia các chương trình đào tạo và hoạt động Nhân Viên do Công ty tổ chức.
Hỗ trợ cơm ca, trang cấp đồng phục, giữ xe Nhân Viên.
Hưởng các chế độ đãi ngộ theo đúng quy định.
Xét tăng lương hàng năm.

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 08 đường Hai Bà Trưng, Phường Thắng Lợi, TP.Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk, Việt Nam

