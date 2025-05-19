Tuyển Kế toán tổng hợp CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC iSMART (ĐĂK LĂK) làm việc tại Đắk Lắk thu nhập Thỏa thuận

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC iSMART (ĐĂK LĂK)
Ngày đăng tuyển: 19/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 19/06/2025
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC iSMART (ĐĂK LĂK)

Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC iSMART (ĐĂK LĂK)

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Đắk Lắk: 168 Nguyễn Công Trứ, P.Tự An, TP Buôn Ma Thuột

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

- Kế toán tiền mặt, ngân hàng: Lập phiếu thu, phiếu chi và kiểm tra hóa đơn, chứng từ kèm theo;
- Kế toán công nợ phải thu
– xuất hóa đơn GTGT;
- Kế toán thuế - báo cáo thuế: Kiểm tra chứng từ đầu ra, đầu vào và lập tờ khai thuế theo đúng quy định;
- Lập bảng kê, lệnh thanh toán lương cho giáo viên, nhân viên và hạch toán chi phí chi tiết vào từng vụ việc, bộ phận
- Tổng hợp:
+ Kiểm tra, giám sát, đánh giá và báo cáo tình hình thực hiện, quản lý và sử dụng các nguồn tiền, tài sản, công cụ thiết bị được trang bị đúng quy định của Công ty;
+ Phối hợp với các bộ phận có liên quan khác để thực hiện kiểm kê tiền mặt, hàng hóa và tài sản vào cuối năm tài chính hoặc yêu cầu đột xuất của BGĐ/ phòng kế toán Công ty;
- Hỗ trợ các phòng ban khác khi có yêu cầu. Thực hiện những công việc khác khi có cấp quản lý yêu cầu

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành về kế toán kiểm toán hoặc tài chính
- Có kinh nghiệm làm việc ở các vị trí tương đương hoặc liên quan
- Nắm vững các nghiệp vụ kế toán, kiến thức về phân tích, tổng hợp dữ liệu và viết báo cáo.
- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng (MS Office).
- Có khả năng giao tiếp Tiếng Anh
- Có tinh thần trách nhiệm cao
- Kỹ năng giao tiếp tốt, cẩn thận, chăm chỉ, nhanh nhẹn, chủ động, thái độ tích cực
- Đảm bảo tác phong, đúng giờ và hình ảnh chuyên nghiệp

Tại CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC iSMART (ĐĂK LĂK) Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương thỏa thuận theo năng lực khi phỏng vấn.
Thời gian làm việc chỉ từ T2 đến T6. Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN; Tham gia gói BHTN 24/24 Bảo Việt. •
- Thưởng vào các dịp Lễ/Tết; Nghỉ phép năm cho CBNV;
- Chế độ khám sức khỏe tổng quát hàng năm;
- Được tham gia các chương trình Company Trip theo doanh thu hàng năm của công ty;
- Nhiều hoạt động gắn kết CBNV, văn hóa, thể thao, xã hội dành cho CBNV;
- Chính sách review lương hàng năm;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC iSMART (ĐĂK LĂK)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC iSMART (ĐĂK LĂK)

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC iSMART (ĐĂK LĂK)

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 168 Nguyễn Công Trứ, P.Tự An, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

