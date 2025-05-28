Tuyển Nhân viên Tư vấn CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG BAN MÊ XANH làm việc tại Đắk Lắk thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG BAN MÊ XANH
Ngày đăng tuyển: 28/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 07/06/2025
Nhân viên Tư vấn

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn Tại CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG BAN MÊ XANH

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Đắk Lắk: 7h30 – 17h00 (được nghỉ chiều thứ 7)

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn Với Mức Lương Thỏa thuận

Quản lý và thực hiện các hồ sơ liên quan đến lĩnh vực Chất thải nguy hại.
Tìm kiếm khách hàng tiềm năng, duy trì và chăm sóc khách hàng trong lĩnh vực CTNH.
Đàm phán và ký kết hợp đồng về việc thu gom, xử lý CTNH.
Chăm sóc khách hàng cũ, tìm kiếm thêm khách hàng mới, gia tăng doanh số.
Phối hợp với Đội thu gom tổ chức thực hiện hợp đồng CTNH.
Lập kế hoạch và theo dõi khách hàng.
Lập các báo cáo khi có yêu cầu.
Phối hợp và hỗ trợ các Phòng chuyên môn trong quá trình thực hiện công việc quản lý CTNH.
Hỗ trợ cho kế toán trong công việc thực hiện hồ sơ thanh toán, thu hồi công nợ của khách hàng.
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên
Địa điểm làm việc: 50 Trần Huy Liệu, Tân Thành, Tp. Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk
Full time (8 tiếng/ngày): 7h30 – 17h00 (được nghỉ chiều thứ 7)

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng trở lên. Ưu tiên ứng viên trong ngành môi trường
Có kinh nghiệm và bằng cấp ngành môi trường
Có khả năng làm việc độc lập, kỹ năng làm việc nhóm, chịu được áp lực, ham học hỏi và có trách nhiệm trong công việc..
Kỹ năng giao tiếp tốt, kỹ năng đàm phán, thuyết phục khách hàng.
Trung thực, năng động, nhiệt tình, hòa đồng, gắn bó lâu dài với công ty.
Sử dụng thành thạo tin học văn phòng.

Tại CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG BAN MÊ XANH Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc năng động giúp nhân viên hoàn thiện kỹ năng và kiến thức.
Mức lương: Thỏa thuận.
Được tập huấn, đào tạo liên tục về chuyên môn và theo yêu cầu công việc cho những ứng viên chưa có kinh nghiệm.
Tham gia các hoạt động ngoại khóa của công ty.
Thưởng lễ, tết, doanh số, các chính sách khác.. theo quy định Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG BAN MÊ XANH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG BAN MÊ XANH

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 50 Trần Huy Liệu, Phường Tân Thành, TP.Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

