Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ SỐ DIGILIFE VIỆT NAM làm việc tại Đắk Lắk thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đắk Lắk: - Đắk Lắk - Đắc Nông - Gia Lai ...và 1 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Tìm kiếm khách hàng, thiết lập mối quan hệ với khách hàng;

Phối hợp với các đơn vị liên quan trong quá trình xây dựng sản phẩm và chính sách bán hàng

Hỗ trợ phát triển các kênh bán hàng, xây dựng mạng lưới đại lý bán hàng;

Duy trì mối quan hệ tốt đẹp với khách cũ. Mở rộng lượng khách hàng mới;

Xây dựng các chương trình bán hàng, truyền thông nhằm phát triển thuê bao di động và các dịch vụ đi kèm tới khách hàng;

Các công việc liên quan khác theo yêu cầu của quản lý trực tiếp.

Phụ trách khu vực: Đăk Lăk, Đăk Nông, Gia Lai, Khánh Hoà

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng & Đại Học trở lên, thuộc các chuyên ngành Kinh tế, Marketing, Quản trị kinh doanh;

Có kinh nghiệm làm việc tối thiểu 01 năm tại vị trí tương đương. Các ứng viên đã từng kinh doanh các dịch vụ, sản phẩm viễn thông là một lợi thế;

Năng động, chăm chỉ, cầu tiến, biết lắng nghe, có khả năng làm việc nhóm tốt;

Ngoại hình ưa nhìn, chỉn chu, tác phong nhanh nhẹn, chuyên nghiệp;

Giao tiếp tốt, trung thực, tận tâm trong công việc, tư duy nhanh;

Kỹ năng giao tiếp, đàm phàn và thuyết phục hợp đồng;

Có thể đi công tác;

Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ SỐ DIGILIFE VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

1. Thu nhập:

Mức lương thỏa thuận theo năng lực;

Thưởng hiệu quả công việc.

2 Chế độ đãi ngộ:

Môi trường làm việc trẻ trung năng động, chuyên nghiệp;

Được tham gia các hoạt động phong trào do Công ty tổ chức: Teambuilding, Nghỉ mát (trong nước và nước ngoài), Year End Party,..

Được review lương hàng năm, thưởng thành tích dựa theo kết quả đánh giá năm;

Đóng Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo luật bảo hiểm;

Được mua gói bảo hiểm sức khỏe cao cấp (Cho bản thân và gia đình);

Khám sức khỏe định kỳ hàng năm;

Ngày phép: 12 ngày/năm và 6 ngày nghỉ ốm nguyên lương.

3. Trợ cấp:

Trợ cấp ăn trưa: 40.000đ/bữa;

Ăn sáng miễn phí, bữa ăn nhẹ hàng ngày, ngoài ra có tea-break miễn phí,…

Phụ cấp trang điểm (Cho lao động nữ: 250.000/tháng);

Quà tặng cho nhân viên các ngày lễ trong năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ SỐ DIGILIFE VIỆT NAM

