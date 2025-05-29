Tuyển Bảo vệ CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ QUỐC TẾ VIỆT PHÁT làm việc tại Đắk Lắk thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bảo vệ Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ QUỐC TẾ VIỆT PHÁT
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Đắk Lắk: 189 trần quý cáp, TP Buôn Ma Thuột
Mô Tả Công Việc Bảo vệ Với Mức Lương Thỏa thuận
Đảm bảo an ninh trật tự trong khuôn viên trung tâm.
Kiểm soát người ra vào trung tâm, đặc biệt là học viên nội trú.
Phối hợp quản lý sinh hoạt nội trú, nhắc nhở học viên chấp hành nội quy.
Kiểm tra cơ sở vật chất định kỳ, hỗ trợ xử lý các tình huống phát sinh trong khu ở.
Ghi chép sổ trực, báo cáo tình hình hàng ngày cho Ban quản lý.
Làm các công việc khác theo phân công của cấp trên.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nam, tuổi từ 30 – 55, sức khỏe tốt, lý lịch rõ ràng.
Có kinh nghiệm làm bảo vệ, quản sinh hoặc bộ đội xuất ngũ là lợi thế.
Tinh thần trách nhiệm cao, nghiêm túc, cẩn thận, giao tiếp tốt.
Bắt buộc ở lại trung tâm.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ QUỐC TẾ VIỆT PHÁT Thì Được Hưởng Những Gì
Lương: Thỏa thuận
Có chỗ ăn ở tại trung tâm.
Thưởng các dịp lễ tết, phụ cấp nếu làm việc lâu dài.
Được làm việc trong môi trường kỷ luật, ổn định, chuyên nghiệp.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ QUỐC TẾ VIỆT PHÁT
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
