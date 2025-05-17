Tuyển Nhân viên Tư vấn CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ QUỐC TẾ VIỆT PHÁT làm việc tại Đắk Lắk thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ QUỐC TẾ VIỆT PHÁT
Ngày đăng tuyển: 17/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 16/06/2025
Nhân viên Tư vấn

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ QUỐC TẾ VIỆT PHÁT

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Đắk Lắk: 189 trần quý cáp, TP Buôn Ma Thuột

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn Với Mức Lương Thỏa thuận

Tư vấn chương trình du học Hàn, Nhật, Đài, Đức… và các chương trình XKLĐ,... Gọi data, tư vấn, chăm sóc khách hàng qua điện thoại và trực tiếp Tham gia hội thảo, sự kiện tuyển sinh tại trường học, địa phương,... Chủ động tìm kiếm, phát triển khách hàng mới qua các kênh online, offline Hỗ trợ các công việc khác theo phân công của quản lý

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/Nữ, tuổi từ 20–35 Tốt nghiệp từ Trung cấp trở lên (ưu tiên chuyên ngành sư phạm, ngoại ngữ, quản trị, marketing...) Giao tiếp tốt, có kỹ năng tư vấn, thuyết phục Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm tư vấn du học / XKLĐ / sales

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ QUỐC TẾ VIỆT PHÁT Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng (5-8tr/ tháng)+ hoa hồng + thưởng KPI Chế độ BHXH, nghỉ lễ, thưởng Tết đầy đủ Môi trường làm việc trẻ trung, cơ hội thăng tiến rõ ràng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ QUỐC TẾ VIỆT PHÁT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 556 lê duẫn - phường eatam - thành phố buôn ma thuột - đắk lắk

