Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty cổ phần Công nghệ Sapo làm việc tại Khánh Hòa thu nhập 10 - 20 Triệu

Công ty cổ phần Công nghệ Sapo
Ngày đăng tuyển: 20/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 20/06/2025
Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty cổ phần Công nghệ Sapo

Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Khánh Hòa:

- Số 06 Đinh Lễ, Phường Phước Long, TP. Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

- Số 1/8 Thông Thiên Học, Phường 2, TP. Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

- 216a Nguyễn Công Trứ, Phường Tự An, Thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

- 81 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Tây Sơn Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai, Thành phố Nha Trang

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Tìm kiếm khách hàng online qua các trang sàn TMDT (Shopee, TikTok, Lazada,..), MXH,.. ( Được đào tạo bài bản)
Khai thác data công ty chạy marketing đổ về.
Liên hệ, tư vấn giới thiệu thuyết phục khách hàng sử dụng sản phẩm Phần mềm, Website của công ty (Phần mềm quản lý bán hàng lĩnh vực TMĐT, quản lý đa kênh,..)
Khách hàng lẻ, doanh nghiệp vừa và lớn.
Thực hiện ký kết hợp đồng với khách hàng (demo online hoặc offline ký HĐ)
Triển khai, thực hiện một vài công tác chăm sóc khách hàng sau bán.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi: Sinh năm 1996 - 2003, đảm bảo làm việc full-time.
Trình độ: Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên hoặc có tối thiểu 6 tháng kinh nghiệm (chấp nhận sinh viên chờ bằng).
Kinh nghiệm: Tối thiểu 3 tháng kinh nghiệm trong bán hàng, sale, telesale, chăm sóc khách hàng.
Yêu cầu: Có laptop cá nhân và phương tiện di chuyển.
Kỹ năng: Giao tiếp tốt, nhanh nhẹn, có trách nhiệm trong công việc.
Tư duy & định hướng: Rõ ràng, ham học hỏi, sẵn sàng đào tạo, yêu thích lĩnh vực Công nghệ, Thương mại điện tử, F&B.
Tại Công ty cổ phần Công nghệ Sapo Thì Được Hưởng Những Gì

Chính sách thu nhập và phúc lợi:
Mức lương cơ bản từ 5.5 – 12 triệu đồng/tháng, xét tăng lương định kỳ 3 tháng/lần.
Hoa hồng lũy tiến không giới hạn từ 5% đến 30%, tính theo hiệu quả doanh số.
Thưởng triển khai/bonus/onboarding
Hoa hồng thiết bị phần cứng từ 5% – 8%.
Phụ cấp hỗ trợ đầy đủ theo quy định của công ty.
→ Thu nhập thực tế theo năng lực từ 10 triệu đến hơn 30 triệu đồng/tháng, với cơ chế hiệu suất rõ ràng và không giới hạn trần thu nhập.
Cơ hội phát triển:
Tham gia các khóa đào tạo chuyên sâu từ các chuyên gia trong lĩnh vực Bán hàng, Thương mại điện tử, Marketing online và Phần mềm quản lý.
Làm việc với sản phẩm có thương hiệu lớn, uy tín trên thị trường và trong mảng Công nghệ
Chế độ phúc lợi:
Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của Luật Lao động (BHXH, BHYT, BHTN).
Tham gia chương trình bảo hiểm sức khỏe Sapo Care
Du lịch, nghỉ mát hằng năm; các hoạt động team building, gắn kết nội bộ được tổ chức thường xuyên.
Văn phòng làm việc hiện đại, tiện nghi.
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, quy mô hơn 1.000 nhân sự; chính sách đãi ngộ tốt, nhiều cơ hội học hỏi và phát triển bản thân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Công nghệ Sapo

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần Công nghệ Sapo

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Trụ sở Tầng 6, Tòa Ladeco, 266 Đội Cấn

