Tuyển Kế toán CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI HOÀNG HÀ làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 10 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI HOÀNG HÀ
Ngày đăng tuyển: 21/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI HOÀNG HÀ

Kế toán

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI HOÀNG HÀ

Mức lương
9 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 27A Nguyễn Công Trứ, Phạm Đình Hổ, Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Kế toán Với Mức Lương 9 - 10 Triệu

Kiểm tra, đối chiếu, lưu trữ chứng từ, thực hiện việc nhập - xuất hàng theo quy định vào hệ thống quản lý;
Làm các báo cáo về xuất/ nhập/ tồn hàng hóa;
Kiểm kê hàng hóa định kỳ, đảm bảo tất cả các loại hàng hóa phải có định mức tồn kho tối thiểu;
Thực hiện dán tem, nhãn phụ theo quy định công ty sau khi nhập kho hàng hóa;
Sắp xếp, phân loại và bảo quản hàng hóa cẩn thận trong kho có hệ thống và dễ tìm kiếm và an toàn ;
Làm các loại báo cáo tổng hợp;
Các công việc phát sinh khác theo yêu cầu từ trưởng bộ phận.

Với Mức Lương 9 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/Nữ từ 21 -28 tuổi, tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành kế toán/tài chính/kiểm toán ;
Nhanh nhẹn, chăm chỉ, trung thực, nhiệt tình, có trách nhiệm với công việc;
Ưu tiên ứng viên có hiểu biết các loại linh/ phụ kiện điện thoại;
Sử dụng thành thạo tin học văn phòng;
Có kinh nghiệm mảng kho/kế toán (đặc biệt về kho tổng và kế toán kho);
Ưu tiên các ứng viên đã làm việc tại các shop điện thoại, điện máy.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI HOÀNG HÀ Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng thêm theo chế độ công ty (Làm thêm,gửi xe, sinh nhật, lễ, Tết,...);
Tham gia BHXH theo quy định;
Được làm việc trong môi trường trẻ, năng động;
Được đào tạo và nâng cao chuyên môn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI HOÀNG HÀ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI HOÀNG HÀ

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI HOÀNG HÀ

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: 26 Phù Đổng Thiên Vương, Phạm Đình Hổ, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

