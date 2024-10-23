Tuyển Nhân Viên Kế Toán thu nhập 7 - 9 triệu Toàn thời gian tại Thái Nguyên

Mức lương 7 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Thái Nguyên: Khu công nghiệp, Trảng Bom

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

- Nhập kho thành phẩm và xuât kho thành phẩm đầy đủ, chính xác. Kết hợp với phòng mua chuẩn bị nhập nguyên liệu, hướng dẫn sắp xếp kho theo quy định.

- Tính định mức nguyên liệu BOM. So sánh đưa ra mức chênh lệch tiêu hao thực tế và định mức.

- Nhập dữ liệu hóa đơn chứng từ lên phần mềm, theo dõi chi tiết việc nhập xuất nguyên vật liệu để sản xuất từng đơn hàng.

- Theo dõi kế hoạch sản xuất. Căn cứ đơn đặt hàng tính toán ghép các đơn hàng để có lệnh sản xuất tối ưu đồng thời đáp ứng được tiến độ giao hàng của đơn hàng.

- Quản lý quỹ thu-chi, đề nghị thanh toán tại nhà máy đảm bảo chi tiêu đúng quy định, tiết kiệm

- Theo dõi công nợ cho từng khách hàng hàng ngày. Hàng ngày báo cáo công nợ phải thu phải trả.

- Thực hiện các công việc hành chính ở nhà máy (chấm công; báo cáo công; theo dõi xe hàng đến – đi...)

- Hoàn thiện báo cáo theo yêu cầu của Trưởng phòng

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Trưởng phòng.

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nữ, 23 tuổi trở lên;

- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành Kế toán;

- Thành thạo phần mềm kế toán MISA.

- Trung thực, nhiệt tình trong công việc.

- Có trách nhiệm cao với công việc được giao.

- Khả năng làm việc nhóm, đoàn kết trong công việc.

- Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm kế toán.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PANEL VIỆT Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập từ 7 – 9 triệu + phụ cấp;

- Thưởng lương tháng thứ 13;

- Chế độ nghỉ phép năm;

- Phụ cấp ăn trưa;

- Môi trường nhân sự trẻ trung, năng động;

- Hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của Công ty (BHXH; BHYT; BHTN);

- Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PANEL VIỆT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin