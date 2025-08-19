Tuyển Kiểm toán nội bộ CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIẢI PHÁP KINH DOANH CÔNG NGHỆ VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu

Mức lương 7 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: CT3 - Chung cư Gelexia Riverside, Ngõ 885 Tam Trinh, Yên Sở, Hoàng Mai, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Kiểm toán nội bộ Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

- Thực hiện kiểm toán nội bộ các hoạt động phòng kế toán .

- Đánh giá hệ thống làm việc phòng kế toán, phát hiện và đề xuất các giải pháp cải thiện hiệu quả hoạt động.

- Phân tích và tổng hợp báo cáo kiểm toán nội bộ , gửi Ban lãnh đạo.

- Chịu trách nhiệm trước quản lý về tính chính xác, hợp lý và bảo mật trong các ý kiến kết luận hoặc đánh giá trong báo cáo kiểm toán.

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- KHÔNG YÊU CẦU KINH NGHIỆM

- Nữ, sinh năm từ 1998 đến 2004

- Biết sử dụng tin học văn phòng cơ bản: word, excel,…

- Chịu khó, nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm cao;

- Là người cẩn thận, chi tiết và khéo léo trong giao tiếp, công việc.

Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIẢI PHÁP KINH DOANH CÔNG NGHỆ VIỆT Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: Thu nhập 8-10tr ( bao gồm lương cơ bản + thưởng tháng)

- Xét duyệt tăng lương sau 3 tháng, 6 tháng , 1 năm làm việc.

- Nghỉ lễ, phép theo quy định;

- Được cấp máy tính làm việc.

- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động.

- Thời gian làm việc: Từ thứ 2 đến thứ 7, sáng 8:30-12:00, chiều 13:30-17:30

- Địa điểm làm việc : CT3- Chung cư Gelexia Riverside, Ngõ 885 Tam Trinh, Yên Sở, Hoàng Mai, Hà Nội

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIẢI PHÁP KINH DOANH CÔNG NGHỆ VIỆT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin