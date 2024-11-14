Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Công ty TNHH Dịch vụ EB (Khối Bán lẻ Thực Phẩm (GO!/Big C, Tops Market, go!) Pro Company làm việc tại Phú Thọ thu nhập 62 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Tại Công ty TNHH Dịch vụ EB (Khối Bán lẻ Thực Phẩm (GO!/Big C, Tops Market, go!) Pro Company
Mức lương
62 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Phú Thọ: Đường Nguyễn Tất Thành, Phường Thanh Miếu, Thành Phố Việt Trì, TP Việt Trì
Mô Tả Công Việc Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Với Mức Lương 62 - 12 Triệu
- Tiếp nhận và phân loại hàng hóa.
- Di chuyển hàng từ khu vực giao nhận đến khu trung chuyển.
- Đưa hàng vào khu trung chuyển để chuẩn bị phân phối đến cửa hàng.
- Phân chia hàng hóa theo khu vực, dọn dẹp kho bãi sạch sẽ và phân loại cả hàng hủy.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu công việc và sự phân công của quản lý.
Với Mức Lương 62 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Nam/nữ từ 18 đến 45 tuổi, có sức khỏe tốt.
- Tốt nghiệp tối thiểu từ trung cấp trở lên.
- Không yêu cầu kinh nghiệm.
- Thái độ: trung thực, sẵn sàng phục vụ khách hàng.
- Yêu cầu: siêng năng, nhanh nhẹn, có trách nhiệm trong công việc.
- Ưu tiên sinh viên có nhu cầu làm thêm trong dịp Tết.
- Tốt nghiệp tối thiểu từ trung cấp trở lên.
- Không yêu cầu kinh nghiệm.
- Thái độ: trung thực, sẵn sàng phục vụ khách hàng.
- Yêu cầu: siêng năng, nhanh nhẹn, có trách nhiệm trong công việc.
- Ưu tiên sinh viên có nhu cầu làm thêm trong dịp Tết.
Tại Công ty TNHH Dịch vụ EB (Khối Bán lẻ Thực Phẩm (GO!/Big C, Tops Market, go!) Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
- Thu nhập hấp dẫn.
- Thời gian làm việc: 8 tiếng/ngày, 6 ngày/tuần, ca xoay linh hoạt.
- Được hướng dẫn và đào tạo nghiệp vụ trong môi trường siêu thị.
- Cơ hội trở thành nhân viên chính thức của siêu thị.
- Thời gian làm việc: 8 tiếng/ngày, 6 ngày/tuần, ca xoay linh hoạt.
- Được hướng dẫn và đào tạo nghiệp vụ trong môi trường siêu thị.
- Cơ hội trở thành nhân viên chính thức của siêu thị.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Dịch vụ EB (Khối Bán lẻ Thực Phẩm (GO!/Big C, Tops Market, go!) Pro Company
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI