Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Công ty TNHH Dịch vụ EB (Khối Bán lẻ Thực Phẩm (GO!/Big C, Tops Market, go!) Pro Company làm việc tại Phú Thọ thu nhập 62 - 12 Triệu

Mức lương 62 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Phú Thọ: Đường Nguyễn Tất Thành, Phường Thanh Miếu, Thành Phố Việt Trì, TP Việt Trì

Mô Tả Công Việc Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Với Mức Lương 62 - 12 Triệu

- Tiếp nhận và phân loại hàng hóa.

- Di chuyển hàng từ khu vực giao nhận đến khu trung chuyển.

- Đưa hàng vào khu trung chuyển để chuẩn bị phân phối đến cửa hàng.

- Phân chia hàng hóa theo khu vực, dọn dẹp kho bãi sạch sẽ và phân loại cả hàng hủy.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu công việc và sự phân công của quản lý.

Với Mức Lương 62 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam/nữ từ 18 đến 45 tuổi, có sức khỏe tốt.

- Tốt nghiệp tối thiểu từ trung cấp trở lên.

- Không yêu cầu kinh nghiệm.

- Thái độ: trung thực, sẵn sàng phục vụ khách hàng.

- Yêu cầu: siêng năng, nhanh nhẹn, có trách nhiệm trong công việc.

- Ưu tiên sinh viên có nhu cầu làm thêm trong dịp Tết.

Tại Công ty TNHH Dịch vụ EB (Khối Bán lẻ Thực Phẩm (GO!/Big C, Tops Market, go!) Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập hấp dẫn.

- Thời gian làm việc: 8 tiếng/ngày, 6 ngày/tuần, ca xoay linh hoạt.

- Được hướng dẫn và đào tạo nghiệp vụ trong môi trường siêu thị.

- Cơ hội trở thành nhân viên chính thức của siêu thị.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Dịch vụ EB (Khối Bán lẻ Thực Phẩm (GO!/Big C, Tops Market, go!) Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin