Tuyển Bốc xếp hàng hóa Công Ty Cổ Phần Nệm Thuần Việt làm việc tại Long An thu nhập 8 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bốc xếp hàng hóa Tại Công Ty Cổ Phần Nệm Thuần Việt
- Long An: Đường số 8, Cụm Công Nghiệp Hoàng Gia, Ấp Mới 2, Xã Mỹ Hạnh Nam, Đức Hoà, Huyện Đức Hòa
Mô Tả Công Việc Bốc xếp hàng hóa Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
Công việc chính: bốc nệm lên xuống đóng hàng, phụ đi giao hàng. Chi tiết như sau:
- Đóng gói nệm bàn giao cho các đơn vị vận chuyển.
- Xuất nhập hàng hoá trong kho.
- Hỗ trợ giao hàng khi cần.
- Sắp xếp, vệ sinh kho bãi.
- Quản lý tài sản công ty.
- Kiểm kê tài sản, công cụ , dụng cụ.
Thời gian làm việc: Thời vụ - Toàn thời gian, từ 8h - 17h, làm từ hiện tại đến sau tết.
Địa điểm làm việc: Đường số 8, Cụm Công Nghiệp Hoàng Gia, Ấp Mới 2, Xã Mỹ Hạnh Nam, Huyện Đức Hoà, Tỉnh Long An.
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có sức khoẻ tốt, có thể bưng vác nệm.
- Trung thực, thật thà, sẵn sàng lắng nghe góp ý từ quản lý để cải thiện chất lượng công việc.
Tại Công Ty Cổ Phần Nệm Thuần Việt Thì Được Hưởng Những Gì
- Được đào tạo nếu chưa có nhiều kinh nghiệm.
- Môi trường anh em vui vẻ, hoà đồng, thoải mái.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Nệm Thuần Việt
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
