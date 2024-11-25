Tuyển Bốc xếp hàng hóa Công Ty Cổ Phần Nệm Thuần Việt làm việc tại Long An thu nhập 8 - 10 Triệu

Tuyển Bốc xếp hàng hóa Công Ty Cổ Phần Nệm Thuần Việt làm việc tại Long An thu nhập 8 - 10 Triệu

Công Ty Cổ Phần Nệm Thuần Việt
Ngày đăng tuyển: 25/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 26/12/2024
Công Ty Cổ Phần Nệm Thuần Việt

Bốc xếp hàng hóa

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bốc xếp hàng hóa Tại Công Ty Cổ Phần Nệm Thuần Việt

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Long An: Đường số 8, Cụm Công Nghiệp Hoàng Gia, Ấp Mới 2, Xã Mỹ Hạnh Nam, Đức Hoà, Huyện Đức Hòa

Mô Tả Công Việc Bốc xếp hàng hóa Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Công việc chính: bốc nệm lên xuống đóng hàng, phụ đi giao hàng. Chi tiết như sau:
- Đóng gói nệm bàn giao cho các đơn vị vận chuyển.
- Xuất nhập hàng hoá trong kho.
- Hỗ trợ giao hàng khi cần.
- Sắp xếp, vệ sinh kho bãi.
- Quản lý tài sản công ty.
- Kiểm kê tài sản, công cụ , dụng cụ.
Thời gian làm việc: Thời vụ - Toàn thời gian, từ 8h - 17h, làm từ hiện tại đến sau tết.
Địa điểm làm việc: Đường số 8, Cụm Công Nghiệp Hoàng Gia, Ấp Mới 2, Xã Mỹ Hạnh Nam, Huyện Đức Hoà, Tỉnh Long An.
Địa điểm làm việc:

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam trên 18 tuổi.
- Có sức khoẻ tốt, có thể bưng vác nệm.
- Trung thực, thật thà, sẵn sàng lắng nghe góp ý từ quản lý để cải thiện chất lượng công việc.

Tại Công Ty Cổ Phần Nệm Thuần Việt Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: 320k/ngày. Nhận lương 1 tuần 1 lần.
- Được đào tạo nếu chưa có nhiều kinh nghiệm.
- Môi trường anh em vui vẻ, hoà đồng, thoải mái.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Nệm Thuần Việt

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Nệm Thuần Việt

Công Ty Cổ Phần Nệm Thuần Việt

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 562 Đường 3/2 - Phường 14 - Quận 10 - HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-nhan-vien-kho-thu-nhap-8-9-5-trieu-toan-thoi-gian-tai-long-an-job256844
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Nệm Thuần Việt
Tuyển Bốc xếp hàng hóa Công Ty Cổ Phần Nệm Thuần Việt làm việc tại Long An thu nhập 8 - 10 Triệu
Công Ty Cổ Phần Nệm Thuần Việt
Hạn nộp: 26/12/2024
Long An Đã hết hạn 8 - 9.5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH OVOVITA
Tuyển Bốc xếp hàng hóa CÔNG TY TNHH OVOVITA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 8 Triệu
CÔNG TY TNHH OVOVITA
Hạn nộp: 25/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 6.2 - 7.8 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SPX EXPRESS
Tuyển Bốc xếp hàng hóa CÔNG TY TNHH SPX EXPRESS làm việc tại Bình Dương thu nhập Đến 12 Triệu
CÔNG TY TNHH SPX EXPRESS
Hạn nộp: 11/12/2024
Bình Dương Đã hết hạn Tới 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Avery Dennison Vietnam
Tuyển Nhân viên vận hành Avery Dennison Vietnam làm việc tại Long An thu nhập 400 - 600 USD
Avery Dennison Vietnam
Hạn nộp: 14/10/2025
Long An Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 400 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH HCT FAMILY FOOD
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY TNHH HCT FAMILY FOOD làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH HCT FAMILY FOOD
Hạn nộp: 09/10/2025
Hồ Chí Minh Long An Còn 23 ngày để ứng tuyển 13 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company
Hạn nộp: 24/09/2025
Hà Nội Hải Phòng Quảng Ninh Hải Dương Thanh Hóa Ninh Bình Nam Định Hà Nam Hưng Yên Thái Bình Bắc Ninh Bắc Giang Lạng Sơn Thái Nguyên Bắc Kạn Tuyên Quang Hà Giang Cao Bằng Vĩnh Phúc Hòa Bình Phú Thọ Lào Cai Yên Bái Sơn La Điện Biên Lai Châu Kiên Giang Cà Mau Bạc Liêu Sóc Trăng Cần Thơ An Giang Đồng Tháp Tiền Giang Long An Bến Tre Đồng Nai Hà Tĩnh Bình Phước Nghệ An Còn 8 ngày để ứng tuyển 15 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Khoa Kỹ Sinh Vật Thăng Long
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng Công Ty TNHH Khoa Kỹ Sinh Vật Thăng Long làm việc tại Long An thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Khoa Kỹ Sinh Vật Thăng Long
Hạn nộp: 19/09/2025
Long An Còn 3 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - PHÁT TRIỂN GOLF LONG AN
Tuyển Buồng phòng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - PHÁT TRIỂN GOLF LONG AN làm việc tại Long An thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - PHÁT TRIỂN GOLF LONG AN
Hạn nộp: 27/09/2025
Long An Còn 11 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Việt (Đông Dược Việt)
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Việt (Đông Dược Việt) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Việt (Đông Dược Việt)
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Long An Bến Tre Sóc Trăng Kiên Giang Còn 2 ngày để ứng tuyển 7 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN NAM AN HOLDING
Tuyển System Engineer CÔNG TY CỔ PHẦN NAM AN HOLDING làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN NAM AN HOLDING
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Long An Còn 2 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Long Hậu
Tuyển Business Intelligence Công Ty Cổ Phần Long Hậu làm việc tại Long An thu nhập 15 - 25 USD
Công Ty Cổ Phần Long Hậu
Hạn nộp: 18/09/2025
Long An Hồ Chí Minh Còn 2 ngày để ứng tuyển 15 - 25 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU PHÁT TRIỂN ĐÔNG DƯƠNG - TẬP ĐOÀN THỂ THAO KINGSPORT Pro Company
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU PHÁT TRIỂN ĐÔNG DƯƠNG - TẬP ĐOÀN THỂ THAO KINGSPORT Pro Company làm việc tại Long An thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU PHÁT TRIỂN ĐÔNG DƯƠNG - TẬP ĐOÀN THỂ THAO KINGSPORT Pro Company
Hạn nộp: 30/09/2025
Long An Hồ Chí Minh Còn 14 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần công nghiệp và thiết bị chiếu sáng DUHAL
Tuyển Giám đốc kinh doanh Công ty cổ phần công nghiệp và thiết bị chiếu sáng DUHAL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty cổ phần công nghiệp và thiết bị chiếu sáng DUHAL
Hạn nộp: 19/09/2025
Hồ Chí Minh Long An Bến Tre Còn 3 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Nệm Thuần Việt
Tuyển Bốc xếp hàng hóa Công Ty Cổ Phần Nệm Thuần Việt làm việc tại Long An thu nhập 8 - 10 Triệu
Công Ty Cổ Phần Nệm Thuần Việt
Hạn nộp: 26/12/2024
Long An Đã hết hạn 8 - 9.5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH OVOVITA
Tuyển Bốc xếp hàng hóa CÔNG TY TNHH OVOVITA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 8 Triệu
CÔNG TY TNHH OVOVITA
Hạn nộp: 25/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 6.2 - 7.8 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SPX EXPRESS
Tuyển Bốc xếp hàng hóa CÔNG TY TNHH SPX EXPRESS làm việc tại Bình Dương thu nhập Đến 12 Triệu
CÔNG TY TNHH SPX EXPRESS
Hạn nộp: 11/12/2024
Bình Dương Đã hết hạn Tới 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất