Tuyển Bốc xếp hàng hóa Công Ty Cổ Phần Nệm Thuần Việt làm việc tại Long An thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Long An: Đường số 8, Cụm Công Nghiệp Hoàng Gia, Ấp Mới 2, Xã Mỹ Hạnh Nam, Đức Hoà, Huyện Đức Hòa

Mô Tả Công Việc Bốc xếp hàng hóa Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Công việc chính: bốc nệm lên xuống đóng hàng, phụ đi giao hàng. Chi tiết như sau:

- Đóng gói nệm bàn giao cho các đơn vị vận chuyển.

- Xuất nhập hàng hoá trong kho.

- Hỗ trợ giao hàng khi cần.

- Sắp xếp, vệ sinh kho bãi.

- Quản lý tài sản công ty.

- Kiểm kê tài sản, công cụ , dụng cụ.

Thời gian làm việc: Thời vụ - Toàn thời gian, từ 8h - 17h, làm từ hiện tại đến sau tết.

Địa điểm làm việc: Đường số 8, Cụm Công Nghiệp Hoàng Gia, Ấp Mới 2, Xã Mỹ Hạnh Nam, Huyện Đức Hoà, Tỉnh Long An.

Địa điểm làm việc:

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam trên 18 tuổi.

- Có sức khoẻ tốt, có thể bưng vác nệm.

- Trung thực, thật thà, sẵn sàng lắng nghe góp ý từ quản lý để cải thiện chất lượng công việc.

Tại Công Ty Cổ Phần Nệm Thuần Việt Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: 320k/ngày. Nhận lương 1 tuần 1 lần.

- Được đào tạo nếu chưa có nhiều kinh nghiệm.

- Môi trường anh em vui vẻ, hoà đồng, thoải mái.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Nệm Thuần Việt

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin