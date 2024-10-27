Tuyển Nhân Viên Kho Vận thu nhập Trên 9.5 triệu Toàn thời gian tại Long An

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công ty cổ phần gạch khối Tân Kỷ Nguyên
Mức lương
Từ 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Long An: KCN Thịnh Phát, Ấp 3 Xã Lương Bình, Bến Lức
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Từ 9 Triệu
Theo dõi kho nguyên vật liệu, kho thành phẩm
Kiểm tra và chịu trách nhiệm nhập - xuất kho
Làm phiếu xuất - nhập kho
Nhập liệu vào phần mềm số lượng xuất - nhập kho
Xuất báo cáo số liệu xuất - nhập kho
Với Mức Lương Từ 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nam, tốt nghiệp trung cấp các ngành kế toán, thống kê,...
Có sức khỏe tốt
Trung thực, chịu khó và nhiệt tình trong công việc
Ưu tiên có kinh nghiệm làm thủ kho, kế toán kho
Làm việc từ 7h30 đến 17h, có tăng ca khi có yêu cầu (trả lương tăng ca)
Tại Công ty cổ phần gạch khối Tân Kỷ Nguyên Thì Được Hưởng Những Gì
Lương tháng 13, thưởng cuối năm theo chính sách Cty
12 ngày phép/năm
Tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định
Chế độ phúc lợi: sinh nhật, trung thu, tết thiếu nhi,...
Tham quan du lịch (trợ cấp tiền)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần gạch khối Tân Kỷ Nguyên
