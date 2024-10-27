Tuyển Nhân Viên Kho Vận thu nhập Trên 9.5 triệu Toàn thời gian tại Long An

Mức lương Từ 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Long An: KCN Thịnh Phát, Ấp 3 Xã Lương Bình, Bến Lức

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Từ 9 Triệu

Theo dõi kho nguyên vật liệu, kho thành phẩm

Kiểm tra và chịu trách nhiệm nhập - xuất kho

Làm phiếu xuất - nhập kho

Nhập liệu vào phần mềm số lượng xuất - nhập kho

Xuất báo cáo số liệu xuất - nhập kho

Với Mức Lương Từ 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam, tốt nghiệp trung cấp các ngành kế toán, thống kê,...

Có sức khỏe tốt

Trung thực, chịu khó và nhiệt tình trong công việc

Ưu tiên có kinh nghiệm làm thủ kho, kế toán kho

Làm việc từ 7h30 đến 17h, có tăng ca khi có yêu cầu (trả lương tăng ca)

Tại Công ty cổ phần gạch khối Tân Kỷ Nguyên Thì Được Hưởng Những Gì

Lương tháng 13, thưởng cuối năm theo chính sách Cty

12 ngày phép/năm

Tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định

Chế độ phúc lợi: sinh nhật, trung thu, tết thiếu nhi,...

Tham quan du lịch (trợ cấp tiền)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần gạch khối Tân Kỷ Nguyên

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin