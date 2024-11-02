Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG VARS VIỆT NAM làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 6 - 20 Triệu

Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG VARS VIỆT NAM làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 6 - 20 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG VARS VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 02/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 28/11/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG VARS VIỆT NAM

Công nghệ Thông tin

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Công nghệ Thông tin Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG VARS VIỆT NAM

Mức lương
6 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Đà Nẵng: 124 Điện Biên Phủ, Quận 1

Mô Tả Công Việc Công nghệ Thông tin Với Mức Lương 6 - 20 Triệu

Tìm kiếm và phát triển khách hàng mới: Tìm kiếm khách hàng tiềm năng, giới thiệu và tư vấn các sản phẩm phần mềm quản lý bất động sản của công ty. Duy trì và phát triển mối quan hệ khách hàng hiện tại: Theo dõi và chăm sóc khách hàng nhằm đảm bảo sự hài lòng và tăng cường mối quan hệ lâu dài. Hoàn thành chỉ tiêu doanh số: Đạt các KPI về số lượng khách hàng mới và doanh thu hàng tháng theo yêu cầu cấp trên. Hỗ trợ triển khai chiến lược Marketing và bán hàng: Phối hợp cùng bộ phận Marketing để thực hiện các chương trình khuyến mãi và chiến dịch truyền thông. Đảm bảo quy trình làm việc: Thực hiện các bước từ tìm hiểu nhu cầu khách hàng, tư vấn sản phẩm, đàm phán hợp đồng, đến chốt sale và hỗ trợ sau bán hàng. Tham gia các hoạt động đào tạo nội bộ: Nâng cao kiến thức sản phẩm và kỹ năng bán hàng để phục vụ công việc hiệu quả hơn
Tìm kiếm và phát triển khách hàng mới: Tìm kiếm khách hàng tiềm năng, giới thiệu và tư vấn các sản phẩm phần mềm quản lý bất động sản của công ty.
Duy trì và phát triển mối quan hệ khách hàng hiện tại: Theo dõi và chăm sóc khách hàng nhằm đảm bảo sự hài lòng và tăng cường mối quan hệ lâu dài.
Hoàn thành chỉ tiêu doanh số: Đạt các KPI về số lượng khách hàng mới và doanh thu hàng tháng theo yêu cầu cấp trên.
Hỗ trợ triển khai chiến lược Marketing và bán hàng: Phối hợp cùng bộ phận Marketing để thực hiện các chương trình khuyến mãi và chiến dịch truyền thông.
Đảm bảo quy trình làm việc: Thực hiện các bước từ tìm hiểu nhu cầu khách hàng, tư vấn sản phẩm, đàm phán hợp đồng, đến chốt sale và hỗ trợ sau bán hàng.
Tham gia các hoạt động đào tạo nội bộ: Nâng cao kiến thức sản phẩm và kỹ năng bán hàng để phục vụ công việc hiệu quả hơn

Với Mức Lương 6 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi: Nam/Nữ từ 22-27 tuổi Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Quản trị Kinh doanh, Marketing, Kinh tế, hoặc các ngành liên quan Kinh nghiệm: Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực bán hàng, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh phần mềm, bất động sản, bảo hiểm Giao tiếp tốt, có khả năng đàm phán và thuyết phục Có kỹ năng làm việc nhóm và quản lý thời gian Năng động, chủ động trong công việc và có khả năng chịu áp lực cao
Độ tuổi: Nam/Nữ từ 22-27 tuổi
Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Quản trị Kinh doanh, Marketing, Kinh tế, hoặc các ngành liên quan
Kinh nghiệm: Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực bán hàng, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh phần mềm, bất động sản, bảo hiểm
Giao tiếp tốt, có khả năng đàm phán và thuyết phục
Có kỹ năng làm việc nhóm và quản lý thời gian
Năng động, chủ động trong công việc và có khả năng chịu áp lực cao

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG VARS VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương hấp dẫn cùng hoa hồng và thưởng. Trong thời gian thử việc hưởng 85% lương. Thử việc: 02 tháng, ký hợp đồng lao động chính thức và tham gia BHXH sau khi hoàn thành thử việc Hoa hồng: 6-8% Doanh số hàng tháng (Đạt 80-100% KPI) Thưởng cuối năm: 2% trên tổng doanh số năm nếu 12 tháng đều đạt từ 80% KPI trở lên Chăm sóc sức khỏe: Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định của nhà nước Phúc lợi nhân viên: Quà tặng vào dịp sinh nhật, lễ, tết, chương trình team building hàng năm, phúc lợi hiếu hỷ
Mức lương hấp dẫn cùng hoa hồng và thưởng. Trong thời gian thử việc hưởng 85% lương.
Thử việc: 02 tháng, ký hợp đồng lao động chính thức và tham gia BHXH sau khi hoàn thành thử việc
Hoa hồng: 6-8% Doanh số hàng tháng (Đạt 80-100% KPI)
Thưởng cuối năm: 2% trên tổng doanh số năm nếu 12 tháng đều đạt từ 80% KPI trở lên
Chăm sóc sức khỏe: Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định của nhà nước
Phúc lợi nhân viên: Quà tặng vào dịp sinh nhật, lễ, tết, chương trình team building hàng năm, phúc lợi hiếu hỷ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG VARS VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG VARS VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG VARS VIỆT NAM

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm:

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-nhan-vien-kinh-doanh-phan-mem-thu-nhap-6-20-trieu-toan-thoi-gian-tai-da-nang-job239727
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Hạn nộp: 04/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Vietsol
Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty TNHH Vietsol làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Vietsol
Hạn nộp: 30/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Hạn nộp: 23/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SonatGame Studio
Tuyển Công nghệ Thông tin SonatGame Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1 USD
SonatGame Studio
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 1 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Tuyển Sản xuất Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Minh Phương Logistics
Tuyển Sản xuất Công ty CP Minh Phương Logistics làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Minh Phương Logistics
Hạn nộp: 01/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 70 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Hạn nộp: 24/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 50 - 70 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Tuyển Viễn thông Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Hạn nộp: 06/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Tuyển Viễn thông Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc làm việc tại Hải Dương thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Hạn nộp: 05/12/2024
Hải Dương Quảng Ninh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Hạn nộp: 08/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Tuyển Technical Leader CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 44 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 4 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 2 - 4 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty Cổ phần Blueco toàn cầu
Tuyển Thực tập sinh Cty Cổ phần Blueco toàn cầu làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu
Cty Cổ phần Blueco toàn cầu
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Tuyển Data Analyst Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 26 Triệu
Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 18 - 26 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị
Tuyển Backend Developer Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 60 - 80 Triệu
Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị
Hạn nộp: 17/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 60 - 80 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Tuyển Business Analyst Cty TNHH tư vấn Ganeshaid làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 22 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Pizza 4P's
Tuyển Product Marketing Pizza 4P's làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu
Pizza 4P's
Hạn nộp: 17/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tp Inc. - Hanoi Business Center
Tuyển Market Research Tp Inc. - Hanoi Business Center làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Tp Inc. - Hanoi Business Center
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 26 ngày để ứng tuyển 6 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Hạn nộp: 04/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Vietsol
Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty TNHH Vietsol làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Vietsol
Hạn nộp: 30/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Hạn nộp: 23/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SonatGame Studio
Tuyển Công nghệ Thông tin SonatGame Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1 USD
SonatGame Studio
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 1 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Tuyển Sản xuất Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Minh Phương Logistics
Tuyển Sản xuất Công ty CP Minh Phương Logistics làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Minh Phương Logistics
Hạn nộp: 01/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 70 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Hạn nộp: 24/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 50 - 70 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Tuyển Viễn thông Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Hạn nộp: 06/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Tuyển Viễn thông Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc làm việc tại Hải Dương thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Hạn nộp: 05/12/2024
Hải Dương Quảng Ninh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Hạn nộp: 08/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển IT Helpdesk/IT support Công ty TNHH Vietart Food & Beverage làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 8 - 10 Triệu Công ty TNHH Vietart Food & Beverage
8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Quản lý kinh doanh CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 25 Triệu CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC
18 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Nhân Viên Thủ Kho thu nhập 6 - 7 triệu Toàn thời gian tại Đà Nẵng CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SINH HỌC VINSEED
6 - 7 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Kỹ sư cơ khí Công ty TNHH Thuốc lá Đà Nẵng làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 7 - 9 Triệu Công ty TNHH Thuốc lá Đà Nẵng
7 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân Viên Sales Thị Trường thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Đà Nẵng Công ty TNHH In Trùng Khoa
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Giám sát dự án/công trình/thi công CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BẢO NGUYÊN CHÂU làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BẢO NGUYÊN CHÂU
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Giảng viên thỉnh giảng CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC FIRER làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC FIRER
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kinh doanh kênh GT ANNAM GOURMET Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 6 Triệu ANNAM GOURMET Pro Company
Trên 6 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân Viên Bán Hàng Thời Trang thu nhập Thoả thuận Bán thời gian tại Hà Nội CÔNG TY TNHH THỜI TRANG COCANDY
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tư vấn tuyển sinh/khoá học Hệ thống anh ngữ quốc tế Ocean Edu làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu Hệ thống anh ngữ quốc tế Ocean Edu
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Quản lý/Vận hành lớp học CÔNG TY CỔ PHẦN SCOTS ENGLISH AUSTRALIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN SCOTS ENGLISH AUSTRALIA
8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Giáo viên tiếng Nhật CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM FPT làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM FPT
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tư vấn du học Công ty cổ phần HỆ THỐNG DU HỌC VÀ VIỆC LÀM QUỐC TẾ HLC làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty cổ phần HỆ THỐNG DU HỌC VÀ VIỆC LÀM QUỐC TẾ HLC
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY TNHH ARISTEEL làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH ARISTEEL
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG SƠN THÀNH AN làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG SƠN THÀNH AN
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Nhân Viên Sale Admin thu nhập 8 - 12 triệu Toàn thời gian tại Đà Nẵng Công ty Cổ phần Sao Việt Nam
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Bán hàng thời trang CÔNG TY TNHH KÍNH MẮT HMK VIETNAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 7 Triệu CÔNG TY TNHH KÍNH MẮT HMK VIETNAM
Trên 7 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kinh doanh thực phẩm Công ty Bánh Đồng Tiến làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 1 - 10 Triệu Công ty Bánh Đồng Tiến
0.7 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tuyển dụng quản lý nhà hàng CÔNG TY TNHH MANGETSU làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 18 - 23 Triệu CÔNG TY TNHH MANGETSU
18 - 23 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Frontend Developer CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ RESDII làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ RESDII
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Biên phiên dịch Innovature làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Innovature
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Engineer thu nhập 7 - 12 triệu Toàn thời gian tại Đà Nẵng CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ XB
7 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Supervisor thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Đà Nẵng Công ty cổ phần sân gôn Bà Nà Suối Mơ
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Chuyên viên pháp chế CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ HOMETOWN làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 8 - 9 Triệu CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ HOMETOWN
8 - 9 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Bán hàng mỹ phẩm CÔNG TY CỔ PHẦN OJRT BEAUTY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 30 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN OJRT BEAUTY
9 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN - CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ NĂNG LƯỢNG AT TẠI ĐÀ NẴNG làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 8 - 12 Triệu VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN - CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ NĂNG LƯỢNG AT TẠI ĐÀ NẴNG
8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kinh doanh kênh GT CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KHO VẬN VÀ PHÂN PHỐI NHẬT VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KHO VẬN VÀ PHÂN PHỐI NHẬT VIỆT
8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Sales Representative/Phát triển kinh doanh Công ty TNHH TP-Link Technologies Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 35 Triệu Công ty TNHH TP-Link Technologies Việt Nam
25 - 35 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Quản lý kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG HỌC CÔNG NGHỆ MINDX làm việc tại Nghệ An thu nhập 50 - 60 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG HỌC CÔNG NGHỆ MINDX
50 - 60 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân Viên Bán Hàng thu nhập 5.5 - 6.5 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DUY ANH
5.5 - 6.5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm