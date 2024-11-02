Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG VARS VIỆT NAM làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 6 - 20 Triệu

Mức lương 6 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: 124 Điện Biên Phủ, Quận 1

Mô Tả Công Việc Công nghệ Thông tin Với Mức Lương 6 - 20 Triệu

Tìm kiếm và phát triển khách hàng mới: Tìm kiếm khách hàng tiềm năng, giới thiệu và tư vấn các sản phẩm phần mềm quản lý bất động sản của công ty. Duy trì và phát triển mối quan hệ khách hàng hiện tại: Theo dõi và chăm sóc khách hàng nhằm đảm bảo sự hài lòng và tăng cường mối quan hệ lâu dài. Hoàn thành chỉ tiêu doanh số: Đạt các KPI về số lượng khách hàng mới và doanh thu hàng tháng theo yêu cầu cấp trên. Hỗ trợ triển khai chiến lược Marketing và bán hàng: Phối hợp cùng bộ phận Marketing để thực hiện các chương trình khuyến mãi và chiến dịch truyền thông. Đảm bảo quy trình làm việc: Thực hiện các bước từ tìm hiểu nhu cầu khách hàng, tư vấn sản phẩm, đàm phán hợp đồng, đến chốt sale và hỗ trợ sau bán hàng. Tham gia các hoạt động đào tạo nội bộ: Nâng cao kiến thức sản phẩm và kỹ năng bán hàng để phục vụ công việc hiệu quả hơn

Tìm kiếm và phát triển khách hàng mới: Tìm kiếm khách hàng tiềm năng, giới thiệu và tư vấn các sản phẩm phần mềm quản lý bất động sản của công ty.

Duy trì và phát triển mối quan hệ khách hàng hiện tại: Theo dõi và chăm sóc khách hàng nhằm đảm bảo sự hài lòng và tăng cường mối quan hệ lâu dài.

Hoàn thành chỉ tiêu doanh số: Đạt các KPI về số lượng khách hàng mới và doanh thu hàng tháng theo yêu cầu cấp trên.

Hỗ trợ triển khai chiến lược Marketing và bán hàng: Phối hợp cùng bộ phận Marketing để thực hiện các chương trình khuyến mãi và chiến dịch truyền thông.

Đảm bảo quy trình làm việc: Thực hiện các bước từ tìm hiểu nhu cầu khách hàng, tư vấn sản phẩm, đàm phán hợp đồng, đến chốt sale và hỗ trợ sau bán hàng.

Tham gia các hoạt động đào tạo nội bộ: Nâng cao kiến thức sản phẩm và kỹ năng bán hàng để phục vụ công việc hiệu quả hơn

Với Mức Lương 6 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi: Nam/Nữ từ 22-27 tuổi Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Quản trị Kinh doanh, Marketing, Kinh tế, hoặc các ngành liên quan Kinh nghiệm: Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực bán hàng, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh phần mềm, bất động sản, bảo hiểm Giao tiếp tốt, có khả năng đàm phán và thuyết phục Có kỹ năng làm việc nhóm và quản lý thời gian Năng động, chủ động trong công việc và có khả năng chịu áp lực cao

Độ tuổi: Nam/Nữ từ 22-27 tuổi

Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Quản trị Kinh doanh, Marketing, Kinh tế, hoặc các ngành liên quan

Kinh nghiệm: Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực bán hàng, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh phần mềm, bất động sản, bảo hiểm

Giao tiếp tốt, có khả năng đàm phán và thuyết phục

Có kỹ năng làm việc nhóm và quản lý thời gian

Năng động, chủ động trong công việc và có khả năng chịu áp lực cao

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG VARS VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương hấp dẫn cùng hoa hồng và thưởng. Trong thời gian thử việc hưởng 85% lương. Thử việc: 02 tháng, ký hợp đồng lao động chính thức và tham gia BHXH sau khi hoàn thành thử việc Hoa hồng: 6-8% Doanh số hàng tháng (Đạt 80-100% KPI) Thưởng cuối năm: 2% trên tổng doanh số năm nếu 12 tháng đều đạt từ 80% KPI trở lên Chăm sóc sức khỏe: Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định của nhà nước Phúc lợi nhân viên: Quà tặng vào dịp sinh nhật, lễ, tết, chương trình team building hàng năm, phúc lợi hiếu hỷ

Mức lương hấp dẫn cùng hoa hồng và thưởng. Trong thời gian thử việc hưởng 85% lương.

Thử việc: 02 tháng, ký hợp đồng lao động chính thức và tham gia BHXH sau khi hoàn thành thử việc

Hoa hồng: 6-8% Doanh số hàng tháng (Đạt 80-100% KPI)

Thưởng cuối năm: 2% trên tổng doanh số năm nếu 12 tháng đều đạt từ 80% KPI trở lên

Chăm sóc sức khỏe: Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định của nhà nước

Phúc lợi nhân viên: Quà tặng vào dịp sinh nhật, lễ, tết, chương trình team building hàng năm, phúc lợi hiếu hỷ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG VARS VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin