Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TÂM VĨNH THÁI làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TÂM VĨNH THÁI
Ngày đăng tuyển: 04/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 08/01/2025
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TÂM VĨNH THÁI

Nhân viên kỹ thuật

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TÂM VĨNH THÁI

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Đà Nẵng: 87 Trưng Nữ Vương, Bình Hiên, Hải Châu 1, Hải Châu

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương Thỏa thuận

Khảo sát, đo đạc hiện trạng công trình. Triển khai bản vẽ 2D theo yêu cầu của khách hàng. Triển khai thi công bản vẽ nội thất bằng Sketchup, ABF, CAD. Phối hợp với bộ phận kinh doanh, kỹ thuật và các bộ phận liên quan để giải quyết các vấn đề kỹ thuật phát sinh. Lập bảng khối lượng vật tư, ván,... liên quan tới đặt hàng và sản xuất. Giám sát công trình trong quá trình lắp đặt, hoàn thiện. Những công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.
Khảo sát, đo đạc hiện trạng công trình.
Triển khai bản vẽ 2D theo yêu cầu của khách hàng.
Triển khai thi công bản vẽ nội thất bằng Sketchup, ABF, CAD.
Phối hợp với bộ phận kinh doanh, kỹ thuật và các bộ phận liên quan để giải quyết các vấn đề kỹ thuật phát sinh.
Lập bảng khối lượng vật tư, ván,... liên quan tới đặt hàng và sản xuất.
Giám sát công trình trong quá trình lắp đặt, hoàn thiện.
Những công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm: Có kinh nghiệm ít nhất 1 năm, ưu tiên người có nhiều năm kinh nghiệm. Nam: 25 - 35 tuổi. Tốt nghiệp Đại học/Cao đẳng chuyên ngành Kiến trúc/Nội thất. Sử dụng thành thạo các phần mềm Sketchup, ABF, Cad. Có khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm, chủ động trong công việc, cầu tiến. Có khả năng chịu được áp lực công việc, tiến độ công trình.
Kinh nghiệm: Có kinh nghiệm ít nhất 1 năm, ưu tiên người có nhiều năm kinh nghiệm.
Nam: 25 - 35 tuổi.
Tốt nghiệp Đại học/Cao đẳng chuyên ngành Kiến trúc/Nội thất.
Sử dụng thành thạo các phần mềm Sketchup, ABF, Cad.
Có khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm, chủ động trong công việc, cầu tiến.
Có khả năng chịu được áp lực công việc, tiến độ công trình.

Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TÂM VĨNH THÁI Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập 8 - 15 triệu/tháng tùy theo năng lực. Được đào tạo hỗ trợ chuyên môn và các kỹ năng khác. Được thưởng lễ, Tết, lương tháng 13 & được nghỉ lễ, tết theo quy định. BHXH, BHYT theo quy định của công ty. Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, thân thiện.
Thu nhập 8 - 15 triệu/tháng tùy theo năng lực.
Được đào tạo hỗ trợ chuyên môn và các kỹ năng khác.
Được thưởng lễ, Tết, lương tháng 13 & được nghỉ lễ, tết theo quy định.
BHXH, BHYT theo quy định của công ty.
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, thân thiện.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TÂM VĨNH THÁI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TÂM VĨNH THÁI

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TÂM VĨNH THÁI

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 87 Trưng Nữ Vương, Phường Bình Hiên, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

