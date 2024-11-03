Tuyển Nhân sự/Hành chính/Pháp chế CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VAS NGHI SƠN làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: Tạ Quang Bửu, Khu công nghiệp Liên Chiểu, Phường Hoà Hiệp Bắc, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng, Liên Chiểu

Mô Tả Công Việc Nhân sự/Hành chính/Pháp chế Với Mức Lương Thỏa thuận

Xây dựng và thực hiện chiến lược nhân sự phù hợp với chiến lược kinh doanh tổng thể trong từng giai đoạn phát triển của công ty; Xây dựng và thực hiện kế hoạch tuyển dụng theo nhu cầu dài hạn và ngắn hạn của nguồn nhân lực; Xây dựng và thực hiện các chính sách, quy định và quản lý các hoạt động liên quan đến nhân sự: Chế độ thử việc, hợp đồng lao động, lương, thưởng, phép năm, quyết định nhân sự, hợp đồng lao động, chấm công tính lương, nghỉ phép,... Hoàn thiện và thực thi hệ thống Lương – BHXH - Thưởng – Phúc lợi dài hạn; Là cầu nối giữa Ban Giám đốc và người lao động; nắm rõ tâm tư, nguyện vọng của nhân viên công ty. Phụ trách tham mưu cho Ban Giám đốc ra các quyết định về nhân sự; Lên kế hoạch và triển khai các hoạt động truyền thông nội bộ về quy trình, quy định, khen thưởng, văn hóa... của công ty; Phát triển mối quan hệ gắn kết giữa Công ty và nhân sự; Xây dựng hệ thống các quy định, quy chế, qui trình. Xây dựng cơ cấu tổ chức của công ty – các bộ phận trong Công ty và giám sát việc chấp hành.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên các ngành Kinh tế, Quản trị Kinh doanh, Luật, Quản trị nguồn nhân lực hoặc các ngành có liên quan; Có 2 - 5 năm kinh nghiệm làm vị trí Trưởng Phòng Nhân sự, ưu tiên từng làm việc trong môi trường có người nước ngoài Thường xuyên cập nhật Luật Doanh nghiệp, Luật lao động và các bộ luật liên quan; Mạnh kiến thức về C&B

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VAS NGHI SƠN Thì Được Hưởng Những Gì

Cơ hội huấn luyện: - Được tham gia các khóa đào tạo tổ chức tại công - Được đào tạo hội nhập, kiến thức chuyên môn, quy trình làm việc/vận hành, sản phẩm,...

Đồng nghiệp: - Môi trường làm việc chuyên nghiệp. - Đồng nghiệp thân thiện

Phúc lợi:Được hưởng toàn bộ các quyền lợi theo Luật lao động ban hành về chế độ tham gia bảo hiểm xã hội theo quy định của Công ty.

Phụ cấp khác :Phụ cấp cơm 28.000đ/ngày

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VAS NGHI SƠN

