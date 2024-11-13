Tuyển Sales dịch vụ Quảng cáo/Triển lãm/Sự kiện Công Ty Cổ Phần Quảng Cáo và Dịch Vụ Hàng Không Hải Trần làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Từ 11 Triệu

Mức lương Từ 11 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: 245 Nguyễn Hữu Thọ, P. Hòa Thuận Tây, Hải Châu

Mô Tả Công Việc Sales dịch vụ Quảng cáo/Triển lãm/Sự kiện Với Mức Lương Từ 11 Triệu

Tìm hiểu, nghiên cứu về các sản phẩm của công ty để: tư vấn, thuyết trình các sản phẩm, dịch vụ của công ty cho khách hàng.

Chịu trách nhiệm tìm kiếm và phát triển khách hàng mới.

Gặp gỡ và xây dựng mối quan hệ với khách hàng, xác định nhu cầu của khách hàng.

Báo giá, đàm phán, ký kết hợp đồng và chịu trách nhiệm phối hợp với các phòng ban liên quan triển khai hợp đồng.

Chăm sóc khách hàng sau khi bán hàng, duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện có, gia hạn gia tăng hợp đồng với khách hàng.

Có kỹ năng phân tích xu hướng thị trường để đưa ra các chiến lược kinh doanh hiệu quả.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương Từ 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/Nữ, có ngoại hình, cao 1m68 trở lên đối với nam và 1m60 trở lên đối với nữ, độ tuổi: 23 – 30 tuổi.

Hồ sơ gửi kèm ảnh chân dung.

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Kinh tế, QTKD, Ngoại thương, Marketing,... hoặc các chuyên ngành liên quan đáp ứng được yêu cầu công việc.

Ưu tiên có kinh nghiệm vị trí lĩnh vực Quảng cáo, Truyền thông, Quảng cáo ngoài trời, Tổ chức sự kiện, Digital marketing,...

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm B2B, khách hàng doanh nghiệp.

Có khả năng giao tiếp tốt, năng động, sáng tạo, làm việc độc lập và theo nhóm.

Kỹ năng đàm phán, thuyết trình và thuyết phục.

Không ngại đi công tác xa và dài hạn.

Trung thực, quyết đoán, tinh thần trách nhiệm, chịu được áp lực công việc.

Tại Công Ty Cổ Phần Quảng Cáo và Dịch Vụ Hàng Không Hải Trần Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản 11.000.000 + Phụ cấp doanh số + Thưởng hoa hồng.

Phụ cấp doanh số: không giới hạn.

Thưởng hoa hồng: % hoa hồng trực tiếp trên hợp đồng ký kết.

Ngoài mức lương, người lao động sẽ được hưởng thêm các quyền lợi sau

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, cơ hội thăng tiến, phát triển nghề nghiệp dài hạn.

Được đào tạo chuyên môn về kiến thức sản phẩm, kỹ năng mềm.

Được đặc cách ký hợp đồng chính thức trước thời gian thử việc nếu đạt doanh số đề ra.

Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.

Hưởng các khoản thưởng các ngày Lễ như: Giỗ tổ Hùng Vương, 30/4 & 1/5, Quốc Khánh 2/9, Quốc tế Phụ nữ (8/3), Phụ nữ Việt Nam (20/10), Tết Dương Lịch.

Thưởng cuối năm theo hiệu quả hoạt động kinh doanh.

Hưởng các khoản phúc lợi như: sinh nhật, ốm đau, hiếu hỉ...

Hoạt động tập thể: Team building, nghỉ mát.....

Các chế độ phúc lợi khác theo Quy định của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Quảng Cáo và Dịch Vụ Hàng Không Hải Trần

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin