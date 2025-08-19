Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Đầu tư phát triển đô thị Đắk Lắk làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: Hòa Hiệp, Liên Chiểu, Quận Liên Chiểu

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

- Kinh doanh căn hộ

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp: Từ Cao đẳng trở lên

- Nam/Nữ: Tuổi từ 20 -35, Sức khỏe tốt...

- Có laptop phục vụ công việc

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm kinh doanh bán căn hộ

Tại Công ty TNHH Đầu tư phát triển đô thị Đắk Lắk Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: 10-12 triệu/ tháng

- Thưởng hiệu suất công việc/tháng; thưởng năm

- Đào tạo kỹ năng chuyên môn, kỹ năng mềm

- Hưởng các chế độ phúc lợi, thưởng theo quy định của Nhà nước và quy chế lương thưởng của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Đầu tư phát triển đô thị Đắk Lắk

