Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Đầu tư phát triển đô thị Đắk Lắk làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 10 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty TNHH Đầu tư phát triển đô thị Đắk Lắk
Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Đà Nẵng: Hòa Hiệp, Liên Chiểu, Quận Liên Chiểu
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 12 Triệu
- Kinh doanh căn hộ
Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp: Từ Cao đẳng trở lên
- Nam/Nữ: Tuổi từ 20 -35, Sức khỏe tốt...
- Có laptop phục vụ công việc
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm kinh doanh bán căn hộ
- Nam/Nữ: Tuổi từ 20 -35, Sức khỏe tốt...
- Có laptop phục vụ công việc
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm kinh doanh bán căn hộ
Tại Công ty TNHH Đầu tư phát triển đô thị Đắk Lắk Thì Được Hưởng Những Gì
- Mức lương: 10-12 triệu/ tháng
- Thưởng hiệu suất công việc/tháng; thưởng năm
- Đào tạo kỹ năng chuyên môn, kỹ năng mềm
- Hưởng các chế độ phúc lợi, thưởng theo quy định của Nhà nước và quy chế lương thưởng của Công ty.
- Thưởng hiệu suất công việc/tháng; thưởng năm
- Đào tạo kỹ năng chuyên môn, kỹ năng mềm
- Hưởng các chế độ phúc lợi, thưởng theo quy định của Nhà nước và quy chế lương thưởng của Công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Đầu tư phát triển đô thị Đắk Lắk
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI