Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn BRG làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

- Theo dõi Dự toán/Tổng mức đầu tư, giá thành dự án, lập các báo cáo quản trị nội bộ DT/CP Dự án;

- Lập các báo cáo thuế liên quan đến hoạt động BĐS và Nhà thầu;

- Làm việc với Ban QLDA lên kế hoạch thanh toán cho từng giai đoạn để đảm bảo chủ động về dòng tiền, lập đề nghị cấp vốn nếu cần;

- Lên bảng tính giá vốn dự án;

- Định kỳ đối soát chi phí, ngân sách bán hàng với các Bộ phận liên quan;

- Thực hiện công việc khác theo yêu cầu KTT, phân công và báo cáo kết quả công việc theo yêu cầu của cấp trên.

- Tham mưu, tư vấn cho KTT trong công tác quản lý hệ thống kế toán của doanh nghiệp, đảm bảo công tác kế toán phù hợp với các chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán hiện hành;

- Hỗ trợ xây dựng các quy trình quản lý hiệu quả;

- Hỗ trợ, đôn đốc, kiểm tra và giám sát công việc các thành viên trong phòng, đảm báo công việc hoàn thành đúng hạn của theo qui định Pháp luật và nội bộ Tập đoàn;

- Đề xuất và xây dựng các chính sách, quy trình nghiệp vụ Kế Toán.

- Hỗ trợ tuyển dụng và hướng dẫn đào tạo nghiệp vụ cho nhân viên;

- Theo dõi, hoàn thiện hợp đồng, chứng từ, tính và hạch toán chi phí doanh thu hoạt động tài chính;

- Đối chiếu công nợ theo yêu cầu của Phòng Tài Chính và KTT.

- Các công việc khác theo PCCV của Ban Giám đốc và Kế toán trưởng