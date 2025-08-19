Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn BRG làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn BRG
Ngày đăng tuyển: 19/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 18/09/2025
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn BRG

Kế toán trưởng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán trưởng Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn BRG

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Trưởng phòng
Địa điểm làm việc

- Đà Nẵng: Sân gôn Đà Nẵng

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương Thỏa thuận

- Theo dõi Dự toán/Tổng mức đầu tư, giá thành dự án, lập các báo cáo quản trị nội bộ DT/CP Dự án;
- Lập các báo cáo thuế liên quan đến hoạt động BĐS và Nhà thầu;
- Làm việc với Ban QLDA lên kế hoạch thanh toán cho từng giai đoạn để đảm bảo chủ động về dòng tiền, lập đề nghị cấp vốn nếu cần;
- Lên bảng tính giá vốn dự án;
- Định kỳ đối soát chi phí, ngân sách bán hàng với các Bộ phận liên quan;
- Thực hiện công việc khác theo yêu cầu KTT, phân công và báo cáo kết quả công việc theo yêu cầu của cấp trên.
- Tham mưu, tư vấn cho KTT trong công tác quản lý hệ thống kế toán của doanh nghiệp, đảm bảo công tác kế toán phù hợp với các chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán hiện hành;
- Hỗ trợ xây dựng các quy trình quản lý hiệu quả;
- Hỗ trợ, đôn đốc, kiểm tra và giám sát công việc các thành viên trong phòng, đảm báo công việc hoàn thành đúng hạn của theo qui định Pháp luật và nội bộ Tập đoàn;
- Đề xuất và xây dựng các chính sách, quy trình nghiệp vụ Kế Toán.
- Hỗ trợ tuyển dụng và hướng dẫn đào tạo nghiệp vụ cho nhân viên;
- Theo dõi, hoàn thiện hợp đồng, chứng từ, tính và hạch toán chi phí doanh thu hoạt động tài chính;
- Đối chiếu công nợ theo yêu cầu của Phòng Tài Chính và KTT.
- Các công việc khác theo PCCV của Ban Giám đốc và Kế toán trưởng

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn BRG Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn BRG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn BRG

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn BRG

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Website: www.brggroup.vn. Tòa nhà BRG, 198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

