Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TIẾP VẬN TOÀN CẦU làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 20 - 30 Triệu

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: 96 Yết Kiêu,Phường Thọ Quang, Sơn Trà, Quận Sơn Trà

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

1/ Sale Quốc Tế

- Tiếp cận với khách hàng tiềm năng để giới thiệu về Global Logistics service (GLS), chào giá dịch vụ gồm cước Air, thủ tục hải quan, Trucking,... và lấy được hàng

- Thực hiện chào bán các dịch vụ giao nhận vận tải và tiếp vận (đường bộ, đường biển, đường hàng không,...) của Công ty

- Tìm kiếm, tư vấn, cho khách hàng có nhu cầu về dịch vụ Logistics của Công ty: dịch vụ hải quan, làm cước hàng air, sea quốc tế, dịch vụ giao nhận, vận chuyển hàng hóa trong và ngoài nước,... (tư vấn cho khách hàng về quy trình mở tờ khai, kết hợp giữa các quy trình từ đóng hàng, vận chuyển hàng ra cảng nộp tờ khai thông suốt

- Duy trì và phát triển mạng lưới khách hàng của Công ty

- Theo dõi, giám sát đơn hàng để đảm bảo tiến độ giao hàng từ khi nhận hàng đến khi giao tới khách hàng

- Theo dõi công nợ khách hàng

2/ Sale Nội Địa

- Tìm kiếm khách hàng mới, chào giá, tư vấn dịch vụ Logistics cho khách hàng có nhu cầu vận chuyển hàng hóa trong nước

- Nghiên cứu thị trường

- Theo dõi, xử lý các công việc phát sinh khi giao dịch với khách hàng

- Thiết lập và duy trì quan hệ giữa công ty và khách hàng

- Báo cáo công việc cho cấp trên

Ứng viên chọn 1 trong 2 vị trí !

- Tốt nghiệp ĐH, CĐ các chuyên ngành Kinh tế vận tải biển, QTKD, Logistics,...

- 1 năm kinh nghiệm trở lên trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, giao nhận

- Sử dụng thành thạo các ứng dụng văn phòng (word, excel,...)

- Tiếng anh giao tiếp tốt / Biết tiếng anh là một điểm cộng

- Có kỹ năng trình bày, thuyết phục và xử lý tình huống

- Năng động, sáng tạo, đam mê kinh doanh

- Chịu được áp lực công việc tốt

Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TIẾP VẬN TOÀN CẦU Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng 7-8 triệu + phụ cấp + thưởng doanh thu. Thu nhập hàng tháng từ 20 - 30 triệu/ tháng

- Bonus theo doanh số bán hàng.

- Thưởng theo hiệu quả Kinh doanh của Công ty.

- Đánh giá hàng tháng, thưởng khi vượt chỉ tiêu.

- Các chế độ phúc lợi khác theo Quy định nhà nước và thỏa ước lao động tập thể: Lương tháng 13, thưởng theo kết quả kinh doanh của công ty, BHXH, 12 ngày phép/năm, Sinh nhật/Ma chay/ Hiếu hỉ,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TIẾP VẬN TOÀN CẦU

