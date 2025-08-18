Tuyển Nhân viên kho TNHH XNK MT GROUP CN MIỀN BẮC làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 6 - 7 Triệu

Mức lương 6 - 7 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: 110 Đào Sư Tích, Phường Hoà Minh, Liên Chiểu, Quận Liên Chiểu

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 6 - 7 Triệu

- Quản lý kho hàng và xử lý các công việc liên quan

- Thực hiện các quy trình xuất - nhập - tồn

- Kiểm kê - báo cáo định kỳ

- Giao hàng

- Đảm bảo an toàn, an ninh, vệ sinh kho hàng

- Công việc làm theo sự phân công sắp xếp và hướng dẫn của Công ty.

- Thời gian làm việc: Thứ hai đến sáng Thứ bảy (8:30 - 12:00, 13:30 - 17:30)

Với Mức Lương 6 - 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ưu tiên có kinh nghiệm từ 06 tháng trở lên, từng làm về ngành phụ trợ, phụ kiện ô tô.

- Trung thực, trách nhiệm, không ngại việc

- Có kiến thức cơ bản về quản lý kho

- Sức khỏe tốt, diện tích kho size vừa

- Nhanh nhẹn, chịu khó, gọn gàng

- Có kỹ năng sử dụng máy tính văn phòng cơ bản (Word, Excel)

- Biết lái xe ô tô là một lợi thế lớn

Tại TNHH XNK MT GROUP CN MIỀN BẮC Thì Được Hưởng Những Gì

Lương & thưởng

- Thu nhập: Từ 6.000.000 - 7.000.000 (Thỏa thuận theo đúng năng lực và kinh nghiệm) + Phụ cấp xăng xe giao hàng

- Thưởng: Theo quy chế Công ty.

Quyền lợi

- Chính sách nghỉ phép năm, nghỉ lễ theo quy định Luật lao động hiện hành

- BHXH, TNLĐ - BNN, BHYT, BHTN.

Phúc lợi

- Có cơ hội được hỗ trợ nơi ở không tốn phí tại các căn hộ cao cấp (River Panorama,...)

- Hỗ trợ chi phí học tập nâng cao trình độ chuyên môn.

- Thưởng lễ tết, sinh nhật, đám hiếu hỉ, phụ cấp cá nhân.

- Tổ chức liên hoan, du lịch định kỳ hằng năm

- Chính sách xét tăng lương định kỳ bằng hình thức tự chủ động và được đề xuất từ cấp trên.

Môi trường

- Tích cực, năng động, trẻ trung, tự chủ, thoải mái.

- Chuyên nghiệp, có tiềm lực mạnh.

- Được tạo cơ hội phát triển bản thân, năng lực chuyên môn.

- Được tham đóng góp vào quá trình xây dựng, phát triển Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại TNHH XNK MT GROUP CN MIỀN BẮC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin