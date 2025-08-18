Tuyển Nhân viên kho TNHH XNK MT GROUP CN MIỀN BẮC làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 6 - 7 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kho Tại TNHH XNK MT GROUP CN MIỀN BẮC
Mức lương
6 - 7 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Đà Nẵng: 110 Đào Sư Tích, Phường Hoà Minh, Liên Chiểu, Quận Liên Chiểu
Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 6 - 7 Triệu
- Quản lý kho hàng và xử lý các công việc liên quan
- Thực hiện các quy trình xuất - nhập - tồn
- Kiểm kê - báo cáo định kỳ
- Giao hàng
- Đảm bảo an toàn, an ninh, vệ sinh kho hàng
- Công việc làm theo sự phân công sắp xếp và hướng dẫn của Công ty.
- Thời gian làm việc: Thứ hai đến sáng Thứ bảy (8:30 - 12:00, 13:30 - 17:30)
Với Mức Lương 6 - 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Ưu tiên có kinh nghiệm từ 06 tháng trở lên, từng làm về ngành phụ trợ, phụ kiện ô tô.
- Trung thực, trách nhiệm, không ngại việc
- Có kiến thức cơ bản về quản lý kho
- Sức khỏe tốt, diện tích kho size vừa
- Nhanh nhẹn, chịu khó, gọn gàng
- Có kỹ năng sử dụng máy tính văn phòng cơ bản (Word, Excel)
- Biết lái xe ô tô là một lợi thế lớn
Tại TNHH XNK MT GROUP CN MIỀN BẮC Thì Được Hưởng Những Gì
Lương & thưởng
- Thu nhập: Từ 6.000.000 - 7.000.000 (Thỏa thuận theo đúng năng lực và kinh nghiệm) + Phụ cấp xăng xe giao hàng
- Thưởng: Theo quy chế Công ty.
Quyền lợi
- Chính sách nghỉ phép năm, nghỉ lễ theo quy định Luật lao động hiện hành
- BHXH, TNLĐ - BNN, BHYT, BHTN.
Phúc lợi
- Có cơ hội được hỗ trợ nơi ở không tốn phí tại các căn hộ cao cấp (River Panorama,...)
- Hỗ trợ chi phí học tập nâng cao trình độ chuyên môn.
- Thưởng lễ tết, sinh nhật, đám hiếu hỉ, phụ cấp cá nhân.
- Tổ chức liên hoan, du lịch định kỳ hằng năm
- Chính sách xét tăng lương định kỳ bằng hình thức tự chủ động và được đề xuất từ cấp trên.
Môi trường
- Tích cực, năng động, trẻ trung, tự chủ, thoải mái.
- Chuyên nghiệp, có tiềm lực mạnh.
- Được tạo cơ hội phát triển bản thân, năng lực chuyên môn.
- Được tham đóng góp vào quá trình xây dựng, phát triển Công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại TNHH XNK MT GROUP CN MIỀN BẮC
