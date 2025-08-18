Tuyển Designer CÔNG TY TNHH JR MEDIA làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 7 - 13 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Designer Tại CÔNG TY TNHH JR MEDIA
Mức lương
7 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Đà Nẵng: 79 Nguyễn Hiến Lê, phường Hòa Xuân, Cẩm Lệ, Quận Cẩm Lệ
Mô Tả Công Việc Designer Với Mức Lương 7 - 13 Triệu
Thiết kế các sản phẩm in ấn theo nhu cầu dành cho thị trường Mỹ – EU (in trên áo thun, poster, canvas, cốc,...) dựa trên các idea có sẵn.
Với Mức Lương 7 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm trong lĩnh vực POD hoặc là sinh viên chuyên ngành thiết kế đồ hoạ
Có kiến thức về mỹ thuật.
Biết sử dụng thành thạo PTS , AI
Logic, nhanh nhẹn, kiên trì, và có khả năng thích nghi với những thay đổi khi công việc yêu cầu
Tư duy tốt, sáng tạo, linh hoạt trong công việc
Biết tiếng Anh là 1 lợi thế.
Có kiến thức về mỹ thuật.
Biết sử dụng thành thạo PTS , AI
Logic, nhanh nhẹn, kiên trì, và có khả năng thích nghi với những thay đổi khi công việc yêu cầu
Tư duy tốt, sáng tạo, linh hoạt trong công việc
Biết tiếng Anh là 1 lợi thế.
Tại CÔNG TY TNHH JR MEDIA Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương cứng 7 - 9tr (Deal theo năng lực) + thưởng KPI + thưởng doanh thu (sẽ trao đổi kỹ hơn trong quá trình phỏng vấn)
-Thử việc 85% lương ( thử việc từ 1-2 tháng )
- Được đào tạo để hoàn thành công việc.
- Được hỗ trợ đầy đủ máy tính làm việc.
- Môi trường làm việc trẻ trung, thân thiện không gò bó, được tham gia các hoạt động teambuilding và du lịch thường niên
- Chế độ đãi ngộ theo quy định của Công ty (ốm đau, hiếu hỉ, nghỉ phép, thai sản, nghỉ lễ theo quy định của nhà nước,...).
-Thử việc 85% lương ( thử việc từ 1-2 tháng )
- Được đào tạo để hoàn thành công việc.
- Được hỗ trợ đầy đủ máy tính làm việc.
- Môi trường làm việc trẻ trung, thân thiện không gò bó, được tham gia các hoạt động teambuilding và du lịch thường niên
- Chế độ đãi ngộ theo quy định của Công ty (ốm đau, hiếu hỉ, nghỉ phép, thai sản, nghỉ lễ theo quy định của nhà nước,...).
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH JR MEDIA
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI