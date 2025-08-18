Tuyển Designer CÔNG TY TNHH JR MEDIA làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 7 - 13 Triệu

Mức lương 7 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: 79 Nguyễn Hiến Lê, phường Hòa Xuân, Cẩm Lệ, Quận Cẩm Lệ

Mô Tả Công Việc Designer Với Mức Lương 7 - 13 Triệu

Thiết kế các sản phẩm in ấn theo nhu cầu dành cho thị trường Mỹ – EU (in trên áo thun, poster, canvas, cốc,...) dựa trên các idea có sẵn.

Với Mức Lương 7 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm trong lĩnh vực POD hoặc là sinh viên chuyên ngành thiết kế đồ hoạ

Có kiến thức về mỹ thuật.

Biết sử dụng thành thạo PTS , AI

Logic, nhanh nhẹn, kiên trì, và có khả năng thích nghi với những thay đổi khi công việc yêu cầu

Tư duy tốt, sáng tạo, linh hoạt trong công việc

Biết tiếng Anh là 1 lợi thế.

Tại CÔNG TY TNHH JR MEDIA Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng 7 - 9tr (Deal theo năng lực) + thưởng KPI + thưởng doanh thu (sẽ trao đổi kỹ hơn trong quá trình phỏng vấn)

-Thử việc 85% lương ( thử việc từ 1-2 tháng )

- Được đào tạo để hoàn thành công việc.

- Được hỗ trợ đầy đủ máy tính làm việc.

- Môi trường làm việc trẻ trung, thân thiện không gò bó, được tham gia các hoạt động teambuilding và du lịch thường niên

- Chế độ đãi ngộ theo quy định của Công ty (ốm đau, hiếu hỉ, nghỉ phép, thai sản, nghỉ lễ theo quy định của nhà nước,...).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH JR MEDIA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin