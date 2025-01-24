Tuyển Nhân viên kinh doanh thiết bị y tế Masan High-Tech Materials làm việc tại Thái Nguyên thu nhập Thỏa thuận

- Phát triển và triển khai hệ thống giám sát hiệu suất để giám sát hoạt động của thiết bị quay cơ học nhằm nâng cao độ tin cậy và tính sẵn sàng

- Hỗ trợ trong việc thực hiện phân tích lỗi thiết bị, phân tích vấn đề cốt lỗi và độ tin cậy thiết bị

- Quản lý và tối ưu hóa các chiến lược bảo trì cho các hoạt động giám sát có điều kiện

- Quản lý các nhà thầu công trường hoàn thành các hoạt động giám sát tình trạng rung động và đo nhiệt độ

- Tiến hành phân tích rung động tại chỗ cho thiết bị quay

- Thực hiện và giám sát các chương trình bôi trơn, kiểm soát ô nhiễm dầu bôi trơn

- Tiến hành thu thập và phân tích dữ liệu đường cơ sở sau khi lắp đặt, sửa đổi mới, bảo dưỡng lớn hoặc đại tu máy móc và thiết bị cơ khí.

- Xem xét các báo cáo và đưa ra các yêu cầu công việc sửa chữa.

- Tiến hành kiểm tra, kiểm soát chất lượng đối với các công việc chế tạo và sửa chữa mới bao gồm gia công, hàn, lắp