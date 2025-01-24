Tuyển Nhân viên kinh doanh thiết bị y tế Masan High-Tech Materials làm việc tại Thái Nguyên thu nhập Thỏa thuận

Masan High-Tech Materials
Ngày đăng tuyển: 24/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 10/03/2025
Nhân viên kinh doanh thiết bị y tế

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh thiết bị y tế Tại Masan High-Tech Materials

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Thái Nguyên: Xóm Suối Cát, xã Hà Thượng, Huyện Đại Từ, Tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam, Thành phố Thái Nguyên

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh thiết bị y tế Với Mức Lương Thỏa thuận

- Phát triển và triển khai hệ thống giám sát hiệu suất để giám sát hoạt động của thiết bị quay cơ học nhằm nâng cao độ tin cậy và tính sẵn sàng
- Hỗ trợ trong việc thực hiện phân tích lỗi thiết bị, phân tích vấn đề cốt lỗi và độ tin cậy thiết bị
- Quản lý và tối ưu hóa các chiến lược bảo trì cho các hoạt động giám sát có điều kiện
- Quản lý các nhà thầu công trường hoàn thành các hoạt động giám sát tình trạng rung động và đo nhiệt độ
- Tiến hành phân tích rung động tại chỗ cho thiết bị quay
- Thực hiện và giám sát các chương trình bôi trơn, kiểm soát ô nhiễm dầu bôi trơn
- Tiến hành thu thập và phân tích dữ liệu đường cơ sở sau khi lắp đặt, sửa đổi mới, bảo dưỡng lớn hoặc đại tu máy móc và thiết bị cơ khí.
- Xem xét các báo cáo và đưa ra các yêu cầu công việc sửa chữa.
- Tiến hành kiểm tra, kiểm soát chất lượng đối với các công việc chế tạo và sửa chữa mới bao gồm gia công, hàn, lắp

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Masan High-Tech Materials Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Masan High-Tech Materials

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Masan High-Tech Materials

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Xóm Suối Cát, xã Hà Thượng, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm