Tuyển Nhân viên kinh doanh CHI NHÁNH - CÔNG TY TNHH CÀ PHÊ LÀ VIỆT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

CHI NHÁNH - CÔNG TY TNHH CÀ PHÊ LÀ VIỆT
Ngày đăng tuyển: 11/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 05/06/2025
CHI NHÁNH - CÔNG TY TNHH CÀ PHÊ LÀ VIỆT

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CHI NHÁNH - CÔNG TY TNHH CÀ PHÊ LÀ VIỆT

Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 57a Tú Xương, Quận 3, Quận 3

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Tìm kiếm, mở rộng, phát triển và duy trì mối quan hệ với khách hàng thông qua việc tìm kiếm, gặp gỡ trực tiếp khách hàng để giới thiệu sản phẩm, tiếp cận chủ đầu tư, các cấp phòng ban có thẩm quyền để thúc đẩy đơn hàng.
Đảm bảo doanh số bán hàng theo chỉ tiêu được giao.
Cập nhật tình hình thị trường và kết quả công việc theo yêu cầu
Chủ động sắp xếp cuộc gặp mặt trao đổi, trình bày sản phẩm để xây dựng khách hàng tiềm năng khối doanh nghiệp.
Theo dõi cập nhật thường xuyên cho khách hàng: tiến độ sản xuất, kế hoạch đóng hàng,...
Đề xuất chiến lược kinh doanh phù hợp với thị trường và tình hình kinh tế khu vực.
Thúc đẩy doanh số bán hàng của team theo target tuần/tháng/quý/năm

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên kinh nghiệm 1 năm trở lên
Đam mê và mong muốn học hỏi và phát triển trong lĩnh vực cà phê.
Có kỹ năng sales, có khả năng đi thị trường, kỹ năng giao tiếp, thuyết phục và đàm phán tốt.
Yêu cầu sức khỏe tốt, có khả năng di chuyển nhiều để gặp gỡ khách hàng
Có khả năng làm việc độc lập, phối hợp nhóm hiệu quả và trao đổi thông tin kịp thời.
Thành thạo kỹ năng giao tiếp, đàm phán và xử lý tình huống
Biết sử dụng các phần mềm, ứng dụng trên điện thoại/máy tính để hỗ trợ công việc.
Chăm chỉ, tỉ mỉ, kiên nhẫn và trách nhiệm trong công việc

Tại CHI NHÁNH - CÔNG TY TNHH CÀ PHÊ LÀ VIỆT Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, thưởng doanh số hấp dẫn.
Được tham gia các khóa đào tạo chuyên nghiệp về kỹ năng bán hàng và sản phẩm.
Môi trường làm việc năng động, thân thiện và chuyên nghiệp.
Cơ hội thăng tiến cao trong công ty.
Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật.
Tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH - CÔNG TY TNHH CÀ PHÊ LÀ VIỆT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CHI NHÁNH - CÔNG TY TNHH CÀ PHÊ LÀ VIỆT

CHI NHÁNH - CÔNG TY TNHH CÀ PHÊ LÀ VIỆT

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 197/2 Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

