Tuyển Nhân viên kinh doanh CHI NHÁNH - CÔNG TY TNHH CÀ PHÊ LÀ VIỆT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 57a Tú Xương, Quận 3, Quận 3

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh

Tìm kiếm, mở rộng, phát triển và duy trì mối quan hệ với khách hàng thông qua việc tìm kiếm, gặp gỡ trực tiếp khách hàng để giới thiệu sản phẩm, tiếp cận chủ đầu tư, các cấp phòng ban có thẩm quyền để thúc đẩy đơn hàng.

Đảm bảo doanh số bán hàng theo chỉ tiêu được giao.

Cập nhật tình hình thị trường và kết quả công việc theo yêu cầu

Chủ động sắp xếp cuộc gặp mặt trao đổi, trình bày sản phẩm để xây dựng khách hàng tiềm năng khối doanh nghiệp.

Theo dõi cập nhật thường xuyên cho khách hàng: tiến độ sản xuất, kế hoạch đóng hàng,...

Đề xuất chiến lược kinh doanh phù hợp với thị trường và tình hình kinh tế khu vực.

Thúc đẩy doanh số bán hàng của team theo target tuần/tháng/quý/năm

Yêu Cầu Công Việc

Ưu tiên kinh nghiệm 1 năm trở lên

Đam mê và mong muốn học hỏi và phát triển trong lĩnh vực cà phê.

Có kỹ năng sales, có khả năng đi thị trường, kỹ năng giao tiếp, thuyết phục và đàm phán tốt.

Yêu cầu sức khỏe tốt, có khả năng di chuyển nhiều để gặp gỡ khách hàng

Có khả năng làm việc độc lập, phối hợp nhóm hiệu quả và trao đổi thông tin kịp thời.

Thành thạo kỹ năng giao tiếp, đàm phán và xử lý tình huống

Biết sử dụng các phần mềm, ứng dụng trên điện thoại/máy tính để hỗ trợ công việc.

Chăm chỉ, tỉ mỉ, kiên nhẫn và trách nhiệm trong công việc

Quyền Lợi Được Hưởng

Mức lương cạnh tranh, thưởng doanh số hấp dẫn.

Được tham gia các khóa đào tạo chuyên nghiệp về kỹ năng bán hàng và sản phẩm.

Môi trường làm việc năng động, thân thiện và chuyên nghiệp.

Cơ hội thăng tiến cao trong công ty.

Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật.

Tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm.

