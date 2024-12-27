Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH NỘI THẤT VIET CANVAS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 14 Triệu

Mức lương 10 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 1B Trần Não, Phường An Phú, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 14 Triệu

- Trả lời inbox, tư vấn cho khách hàng về sản phẩm tranh canvas, tranh trang trí, tranh dán tường... theo data có sẵn qua các kênh Facebook, Website, Zalo,... (không phải tìm kiếm khách hàng)

- Kiểm tra tình trạng đơn hàng giao khách, xử lí đơn sai/đơn thiếu, hỗ trợ hậu mãi sau bán hàng..,

- Các công việc liên quan khác theo sự phân công của Trưởng nhóm

Với Mức Lương 10 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có từ 2 năm kinh nghiệm trở lên ở vị trí tương đương

- Có laptop cá nhân.

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm về mảng nội thất, trang trí,...

- Nam/ nữ: 1995-1999

Tại CÔNG TY TNHH NỘI THẤT VIET CANVAS Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng: 10.000.000 – 14.000.000 ( Deal theo năng lực) + Thưởng

- Thu nhập trung bình: 11.000.000 – 20.000.000/ 1 tháng

- Thử việc 2 tháng nhận 85% lương + 100% thưởng

- Không cần tìm kiếm khách hàng, data khách hàng có nhu cầu_tiềm năng

- Review tăng bậc 3 tháng 1 lần ( tăng lương cứng lên tới 16.000.000 )

- Đóng BHXH, BHYT theo quy định nhà nước (sau 2 tháng thử việc)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NỘI THẤT VIET CANVAS

