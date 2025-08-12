Tuyển Điều dưỡng Công ty TNHH VNES làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 13 Triệu

Mức lương 8 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 9 Đặng Tiến Đông, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Điều dưỡng Với Mức Lương 8 - 13 Triệu

Kiểm soát nhiễm khuẩn, vô trùng dụng cụ, vệ sinh ghế máy, thiết bị, vật tư cơ bản trong mỗi phòng nha và đảm bảo vệ sinh khu vực điều trị.

Nhận thông tin từ lễ tân, nhận khách và hướng dẫn khách vào khu vực điều trị

Chăm sóc động viên và hướng dẫn Bệnh nhân trước, trong và sau điều trị.

Chuẩn bị máy móc, dụng cụ và hỗ trợ Bác sĩ trong quá trình thực hiện thăm khám và điều trị.

Hỗ trợ tư vấn Khách hàng khi có Khách hàng quan tâm đến dịch vụ của phòng khám

Quản lý vật tư tiêu hao, vật liệu theo phân cấp.

Chụp ảnh bệnh nhân và nhập hồ sơ bệnh nhân lưu trữ bệnh án, tiến trình điều trị

Thực hiện những phân công, chỉ đạo khác theo yêu cầu của cấp trên trực tiếp.

Với Mức Lương 8 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Nam từ 25 tuổi đến 35 tuổi.

Nam từ 25 tuổi đến 35 tuổi.

Trình độ /Bằng cấp /Chứng chỉ: cao đẳng, trung cấp y hoặc điều dưỡng đa khoa nói chung

Tối thiểu 06 tháng kinh nghiệm ở các phòng nha. Thành thạo thực hiện các thủ thuật cơ bản như lấy cao, hàn trám. Ít kinh nghiệm sẽ được đào tạo nâng cao tay nghề

Có hàm răng đẹp, ngoại hình ưa nhìn là một lợi thế

Giao tiếp với khách hàng ân cần, chu đáo.

Tuân thủ tác phong giờ giấc làm việc, chăm chỉ, cầu tiến.

Kỹ năng tin học văn phòng cơ bản

Tại Công ty TNHH VNES Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Lương cứng + Phụ cấp: Tổng thu nhập từ 8.000.000đ đến 13.000.000

Phụ cấp ăn trưa: 30.000/ ngày

Làm việc trong môi trường năng động, thân thiện, đoàn kết, giao tiếp cởi mở

Được tham gia các hoạt động: du lịch hàng năm, Teambuilding theo quý, party sinh nhật hàng tháng

Được hưởng đầy đủ quyền lợi về BHXH, BHYT

Ưu đãi khi sử dụng dịch vụ của Phòng khám

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH VNES

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin