Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH YAKULT VN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 14 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH YAKULT VN
Mức lương
10 - 14 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 195 Trương Văn Bang, Phường Cát Lái, Thủ Đức, Quận Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 14 Triệu
Quản lý nhóm PG làm việc tại siêu thị.
Giới thiệu sản phẩm và tham gia những hoạt động quảng bá sản phẩm.
Hoạt động bên ngoài thị trường, tại các siêu thị trong khu vực TP.HCM.
Thương lượng khai thác khách hàng tại siêu thị, tăng cường các hoạt động hoạt náo bán hàng.
Với Mức Lương 10 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ứng viên Nữ, tốt nghiệp Cao đẳng trở lên.
Có kinh nghiệm 1 năm ở vị trí tương đương. Có kinh nghiệm về thương lượng – giao dịch với khách hàng
Thành thạo vi tính văn phòng
Người có sức khỏe, năng động, hoạt bát, giao tiếp tốt
Tại CÔNG TY TNHH YAKULT VN Thì Được Hưởng Những Gì
TỔNG THU NHẬP (gross): 10.000.000 – 14.000.000 VNĐ/tháng.
CHẾ ĐỘ PHÚC LỢI:
Tăng lương hằng năm.
Tham gia BHXH theo quy định của pháp luật
Thưởng: 2 lần/năm.
Thưởng thâm niên
Tham quan nghỉ mát hằng năm.
Nghỉ phép năm theo luật lao động
Khám sức khỏe định kỳ hàng năm.
Bảo hiểm tai nạn 24h
ĐIỀU KIỆN LÀM VIỆC:
Thời gian làm việc: Chia theo ca làm
Được nghỉ các ngày chủ nhật và 2 ngày bất kỳ trong tháng.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, có tính học hỏi cao.
Nơi làm việc: 195 Trương Văn Bang, Phường Cát Lái, Thủ Đức, TP.HCM.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH YAKULT VN
