Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH YAKULT VN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 14 Triệu

Mức lương 10 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 195 Trương Văn Bang, Phường Cát Lái, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 14 Triệu

Quản lý nhóm PG làm việc tại siêu thị.

Giới thiệu sản phẩm và tham gia những hoạt động quảng bá sản phẩm.

Hoạt động bên ngoài thị trường, tại các siêu thị trong khu vực TP.HCM.

Thương lượng khai thác khách hàng tại siêu thị, tăng cường các hoạt động hoạt náo bán hàng.

Với Mức Lương 10 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ứng viên Nữ, tốt nghiệp Cao đẳng trở lên.

Có kinh nghiệm 1 năm ở vị trí tương đương. Có kinh nghiệm về thương lượng – giao dịch với khách hàng

Thành thạo vi tính văn phòng

Người có sức khỏe, năng động, hoạt bát, giao tiếp tốt

Tại CÔNG TY TNHH YAKULT VN Thì Được Hưởng Những Gì

TỔNG THU NHẬP (gross): 10.000.000 – 14.000.000 VNĐ/tháng.

CHẾ ĐỘ PHÚC LỢI:

Tăng lương hằng năm.

Tham gia BHXH theo quy định của pháp luật

Thưởng: 2 lần/năm.

Thưởng thâm niên

Tham quan nghỉ mát hằng năm.

Nghỉ phép năm theo luật lao động

Khám sức khỏe định kỳ hàng năm.

Bảo hiểm tai nạn 24h

ĐIỀU KIỆN LÀM VIỆC:

Thời gian làm việc: Chia theo ca làm

Được nghỉ các ngày chủ nhật và 2 ngày bất kỳ trong tháng.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, có tính học hỏi cao.

Nơi làm việc: 195 Trương Văn Bang, Phường Cát Lái, Thủ Đức, TP.HCM.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH YAKULT VN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin