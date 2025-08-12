Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ KHOA HỌC KỸ THUẬT - LASI làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 14 Triệu

Mức lương 10 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 10 - 14 Triệu

- Thực hiện công việc lắp đặt, chuyển giao công nghệ các thiết bị máy móc thiết bị khoa học công nghệ chuyên ngành khí tượng thủy văn, môi trường, kiểm kê khí nhà kính,...

- Thực hiện các công việc theo sự chỉ đạo của cấp quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương 10 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ưu tiên sinh viên các trường: Khối trường Kỹ thuật (ĐH Bách Khoa; Thủy Lợi; Giao thông Vận tải; Công nghiệp; Tài Nguyên Môi trường; …)

- Chuyên ngành: Kỹ sư Điện - Điện tử/ Cơ điện tử/ Tự động hóa/Viễn thông…

- Kỹ năng:

+ Kỹ năng sử dụng các công cụ phần mềm đồ họa Autocad, Visual, 3Ds Max....+ bóc tách khối lượng là một lợi thế.

+ Tiếng Anh: Có thể sử dụng tiếng Anh trong công việc

+ Có khả năng làm việc theo nhóm, chịu được áp lực công việc, có sức khoẻ tốt sẵn sàng đi công tác trong và ngoài nước.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ KHOA HỌC KỸ THUẬT - LASI Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức thu nhập: 10 – 14 triệu/tháng (tùy năng lực)

- Được tham gia đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định pháp luật và quy định của Công ty, Chăm sóc sức khoẻ định kỳ; các ngày lễ, tết, sinh nhật,...

- Thưởng Tết lương tháng thứ 13, thưởng dự án, thưởng năng lực, sáng kiến sáng tạo,...

- Có cơ hội được đào tạo và làm việc với các chuyên gia trong và ngoài nước; công tác nước ngoài;

- Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến rõ ràng, minh bạch.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ KHOA HỌC KỸ THUẬT - LASI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin