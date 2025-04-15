Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN RITA VÕ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN RITA VÕ
- Hồ Chí Minh:
- 592 Kinh Dương Vương, phường An Lạc, Bình Tân, HCM, Quận Bình Tân
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 12 Triệu
Tư vấn cho khách hàng về các sản phẩm nội thất cao cấp như TBVS, Gạch, Sofa, Bếp…
Chăm sóc khách hàng cũ, tìm kiếm thêm khách hàng mới qua các kênh online, offline
Kết hợp đi thị trường khảo sát các công trình xây dựng, tìm kiếm và xây dựng nguồn khách hàng tiềm năng
Tạo mối quan hệ thân thiện, hỗ trợ kinh doanh đối với tất cả các khách hàng, các dối tác như Kiến trúc sư, thiết kế...
Được đào tạo kiến thức về sản phẩm, định hướng khách hàng, tư vấn bán hàng
Được sự hỗ trợ tích cực của các cấp quản lý trong hoạt động kinh doanh
Sẵn sàng đào tạo các bạn chưa có kinh nghiệm yêu cầu lanh lợi, chủ động trong công việc.
Làm việc từ 8h – 17h00; 5.5 ngày/tuần
Ngành nghề: Bán lẻ / Bán sỉ, Bán hàng / Kinh doanh, Tư vấn
Kinh nghiệm: 0 Năm
Cấp bậc: Nhân viên
Hình thức: Nhân viên chính thức
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Với Mức Lương 7 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN RITA VÕ Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN RITA VÕ
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
