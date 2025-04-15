Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN RITA VÕ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 12 Triệu

Tư vấn cho khách hàng về các sản phẩm nội thất cao cấp như TBVS, Gạch, Sofa, Bếp…

Chăm sóc khách hàng cũ, tìm kiếm thêm khách hàng mới qua các kênh online, offline

Kết hợp đi thị trường khảo sát các công trình xây dựng, tìm kiếm và xây dựng nguồn khách hàng tiềm năng

Tạo mối quan hệ thân thiện, hỗ trợ kinh doanh đối với tất cả các khách hàng, các dối tác như Kiến trúc sư, thiết kế...

Được đào tạo kiến thức về sản phẩm, định hướng khách hàng, tư vấn bán hàng

Được sự hỗ trợ tích cực của các cấp quản lý trong hoạt động kinh doanh

Sẵn sàng đào tạo các bạn chưa có kinh nghiệm yêu cầu lanh lợi, chủ động trong công việc.

Làm việc từ 8h – 17h00; 5.5 ngày/tuần

Tốt nghiệp Trung Cấptrở lên.

Kỹ năng giao tiếp và thuyết phục khách hàng tốt.

Nhanh nhẹn, linh hoạt trong công tác chăm sóc khách hàng.

Có khả năng sử dụng vi tính văn phòng

Không yêu cầu kinh nghiệm

Có thể đi thị trường để phát triển tệp khách hàng

Ngành nghề: Bán lẻ / Bán sỉ, Bán hàng / Kinh doanh, Tư vấn

Kinh nghiệm: 0 Năm

Cấp bậc: Nhân viên

Hình thức: Nhân viên chính thức

Địa điểm: Hồ Chí Minh