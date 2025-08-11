Tuyển Designer Công Ty TNHH Sugar Town làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 14 Triệu

Mức lương 10 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Văn phòng Hương Thị số 75 Đinh Thị Thi, KDC Vạn Phúc, Hiệp Bình, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Designer Với Mức Lương 10 - 14 Triệu

Thiết kế hình ảnh phục vụ cho các kênh truyền thông: Facebook, Instagram, Zalo, Website, Banner, POSM, Livestream, v.v.

Dựng và chỉnh sửa video ngắn (Reels, TikTok, Ads, Video sản phẩm, Video KOL, KOC,...): theo định hướng nội dung đã có.

Phối hợp cùng team Marketing/KOL: để đảm bảo hình ảnh và video nhất quán với concept thương hiệu.

Tham gia xây dựng ý tưởng: hình ảnh, hiệu ứng video sáng tạo để tăng tương tác và nhận diện.

Cập nhật xu hướng thiết kế và video trên thị trường: để áp dụng linh hoạt vào công việc.

Quản lý, lưu trữ và sắp xếp file: thiết kế, video khoa học, dễ truy xuất.

Với Mức Lương 10 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm ở vị trí thiết kế đồ họa, edit video hoặc tương đương.

Thành thạo các phần mềm thiết kế: Photoshop, After Effects, Capcut Pro, Illustrator, Lightroom, Premiere,... (biết dùng AI để tạo hình ảnh và video là một lợi thế).

Có gu thẩm mỹ tốt, tinh tế, hiểu rõ thị trường làm đẹp, mỹ phẩm, thời trang.

Kỹ năng quản lý thời gian, teamwork, tổ chức công việc tốt.

Chủ động, sáng tạo, chịu được áp lực deadline.

Ưu tiên có kinh nghiệm thiết kế trong ngành mỹ phẩm, bán lẻ, luxury là lợi thế lớn.

Tại Công Ty TNHH Sugar Town Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 10,000,000 - 14,000,000 VNĐ

Môi trường làm việc năng động, trẻ trung, nhiều cơ hội phát triển

Cơ hội làm việc cùng các Nghệ sĩ, KOL, KOC nổi tiếng

Được đào tạo thêm về mỹ phẩm, thương hiệu, cơ hội phát triển mạnh về visual marketing và luxury branding

Hưởng đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, du lịch, nghỉ lễ, thưởng Tết, lương tháng 13 theo quy định

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Sugar Town

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin