Tuyển Quản lý Cửa hàng CÔNG TY TNHH GS25 VIETNAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 14 Triệu

CÔNG TY TNHH GS25 VIETNAM
Ngày đăng tuyển: 11/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 10/09/2025
CÔNG TY TNHH GS25 VIETNAM

Quản lý Cửa hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý Cửa hàng Tại CÔNG TY TNHH GS25 VIETNAM

Mức lương
10 - 14 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Hà Nội

Mô Tả Công Việc Quản lý Cửa hàng Với Mức Lương 10 - 14 Triệu

Quản lý dịch vụ khách hàng tại cửa hàng nhằm đảm bảo mức độ trải nghiệm hài lòng của khách hàng, bao gồm: Vệ sinh cửa hàng sạch sẽ, sản phẩm trưng bày và tem giá đầy đủ, hết mình hỗ trợ khách hàng,...
Quản lý hàng hóa cửa hàng: Theo dõi mức tồn kho và đặt hàng đầy đủ, kiểm tra hàng hóa hết hạn, thực hiện đổi trả và hủy hàng theo quy định;
Quản lý nhân sự cửa hàng: Sắp xếp ca làm việc cho nhân viên, đảm bảo tối ưu hóa chi phí nhân sự tại cửa hàng; chịu trách nhiệm hướng dẫn nhân viên CSR và ASM tại cửa hàng; đào tạo nhân sự kế thừa, đảm bảo thực hiện đúng quy trình, quy định công ty;
Quản lý chi phí vận hành cửa hàng (chi phí nhân sự, điện, nước, ...) nhằm tối ưu hóa chi phí vận hành;
Quản lý doanh số bán hàng cửa hàng, luôn thúc đẩy doanh số và đảm bảo doanh số cửa hàng theo mục tiêu của Công ty;
Thực hiện các báo cáo về hàng hóa và vận hành tại theo quy định;
Đảm bảo cửa hàng tuân thủ các quy định an toàn vệ sinh thực phẩm, an toàn lao động;
Giải quyết các khiếu nại và thắc mắc của khách hàng một cách chuyên nghiệp;
Tham gia đề xuất, đóng góp các giải pháp và kế hoạch bán hàng cùng với
Quản lý Khu vực (OFC) để thu hút khách hàng mới, mở rộng lưu lượng cửa hàng và nâng cao lợi nhuận;
Thực hiện những công việc khác theo phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 10 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi: Từ 22 - 35 tuổi.
Trình độ tốt nghiệp Đại học/ Cao đẳng (Chuyên ngành Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Tài chính, Luật, Marketing là một lợi thế)
Có từ 02 năm kinh nghiệm làm việc, trong đó tối thiếu 02 năm giữ vai trò Quản lý Cửa hàng/Giám sát tại các chuỗi cửa hàng tiện lợi, F&B, nhà hàng, chuỗi cửa hàng đa sản phẩm, v.v..
Xây dựng và quản lý tốt Dịch vụ khách hàng.
Kỹ năng giao tiếp, quản lý và đào tạo đội nhóm tốt.
Có thể giao tiếp Tiếng Anh cơ bản là lợi thế
Tin học văn phòng cơ bản, sử dụng thành thạo Microsoft Office
Nhạy bén, khả năng xử lý tình huống.
Nhanh nhẹn, linh hoạt, chủ động trong công việc.
Có tinh thần trách nhiệm và cầu tiến.
Làm việc trên tinh thần Hợp tác hỗ trợ - Trách nhiệm - Tôn trọng – Sẵn sàng cung cấp dịch vụ tốt nhất cho khách hàng.

Tại CÔNG TY TNHH GS25 VIETNAM Thì Được Hưởng Những Gì

Chương trình đào tạo chuyên nghiệp, bài bản gồm: nghiệp vụ, sản phẩm, các quy trình quản lý tại cửa hàng, sử dụng hệ thống, thiết bị, các kỹ năng quản lý nhân sự,...Cơ hội thăng tiến rõ ràng và phù hợp với năng lực: Quản lý Khu vực, Quản lý Vùng...
Văn hóa 4F (Friendly - Fresh - Fun - Fair) tạo nên môi trường làm việc thân thiện, năng động, trẻ trung, công bằng.
Hưởng 100% lương trong thời gian Thử việc và Đào tạo.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GS25 VIETNAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH GS25 VIETNAM

CÔNG TY TNHH GS25 VIETNAM

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: 106 Nguyễn Giản Thanh, Phường 15

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

