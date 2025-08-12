Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH BBQ HOME VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 16 Triệu

Mức lương 13 - 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 13 - 16 Triệu

- Lắp đăt hệ thống hút mùi, thiết bị nhà hàng lẩu nướng, khách sạn, giao hàng, lắp đặt thiết bị

- Gia công sản xuất ống tôn mạ kẽm.

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 13 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Kinh nghiệm 1 trong lĩnh vực cơ khí, điện dân dụng, ưu tiên đã làm việc tại các xưởng ống tôn.

- Ưu tiên và là 1 lợi thế (đàm phán lương): Thợ hàn bậc 4/7 trở lên, có thể hàn inox, sử dụng máy cắt, gấp để sản xuất ống gió. Thợ điện biết lắp đặt thành thạo điện dân dụng, điện công nghiệp.

- Nhiệt tình, năng động, trung thực, chịu khó, cẩn thận.

Tại CÔNG TY TNHH BBQ HOME VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập không giới hạn theo năng lực: lương cơ bản khởi điểm 7-12 triệu + Phụ cấp + hệ số công trình. Tổng thu nhập trung bình đạt từ 13-16tr

- Phụ cấp ăn trưa, xăng xe điện thoại;

- Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định, Bảo hiểm theo luật định.

- Có cơ hội thăng tiến

- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, trẻ trung, năng động, đam mê, nhiệt huyết trong công việc và cuộc sống, đoàn kết gắn bó tạo nền tảng sức mạnh phát triển.

- Thời gian làm việc: 08h00 - 17h30 , T2- T7

- Địa điểm làm viêc: Số 01, TT03, Khu đô thị Linh Đàm, Hoàng Mai – Hà Nội

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BBQ HOME VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin