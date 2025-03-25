Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh Và Xây Dựng VTN Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 30 Triệu

- Tìm hiểu, nghiên cứu về các sản phẩm của công ty để giới thiệu, tư vấn và giải đáp thắc mắc cho khách hàng; Nghiên cứu cách thức thi công sân bóng tiêu chuẩn;

- Tìm kiếm nguồn khách hàng, phát triển mạng lưới đại lý; chăm sóc các khách hàng theo danh sách công ty đưa xuống;

- Trực tiếp thực hiện các công việc kinh doanh: bán hàng, tư vấn sản phẩm cho khách hàng, khảo sát mặt bằng thực tế, tư vấn kỹ thuật;

- Vẽ kỹ thuật bằng phần mềm autocard cơ bản (được hướng dẫn trong quá trình thử việc);

- Chăm sóc khách hàng, duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện tại, mở rộng khách hàng mới;

- Tiếp nhận phản hồi từ khách hàng, giải đáp thắc mắc, khiếu nại của khách hàng;

- Quản lý, đôn đốc thu hồi công nợ khách hàng;

- Nghiên cứu đối thủ cạnh tranh để hiểu sản phẩm của đối thủ cũng như tham mưu với Công ty nhằm đưa ra chính sách bán hàng hợp lý nhất;

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên;

- Báo cáo kết quả, tiến độ và tình hình công việc cho cấp trên.