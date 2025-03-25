Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh Và Xây Dựng VTN Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 30 Triệu

Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh Và Xây Dựng VTN Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 25/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 26/04/2025
Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh Và Xây Dựng VTN Việt Nam

Nhân viên kinh doanh

Tin tuyển dụng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh Và Xây Dựng VTN Việt Nam

Mức lương
10 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- U8L22 KĐT Đô Nghĩa, Yên Nghĩa

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 30 Triệu

- Tìm hiểu, nghiên cứu về các sản phẩm của công ty để giới thiệu, tư vấn và giải đáp thắc mắc cho khách hàng; Nghiên cứu cách thức thi công sân bóng tiêu chuẩn;
- Tìm kiếm nguồn khách hàng, phát triển mạng lưới đại lý; chăm sóc các khách hàng theo danh sách công ty đưa xuống;
- Trực tiếp thực hiện các công việc kinh doanh: bán hàng, tư vấn sản phẩm cho khách hàng, khảo sát mặt bằng thực tế, tư vấn kỹ thuật;
- Vẽ kỹ thuật bằng phần mềm autocard cơ bản (được hướng dẫn trong quá trình thử việc);
- Chăm sóc khách hàng, duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện tại, mở rộng khách hàng mới;
- Tiếp nhận phản hồi từ khách hàng, giải đáp thắc mắc, khiếu nại của khách hàng;
- Quản lý, đôn đốc thu hồi công nợ khách hàng;
- Nghiên cứu đối thủ cạnh tranh để hiểu sản phẩm của đối thủ cũng như tham mưu với Công ty nhằm đưa ra chính sách bán hàng hợp lý nhất;
- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên;
- Báo cáo kết quả, tiến độ và tình hình công việc cho cấp trên.

Với Mức Lương 10 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- NVKD Sân bóng: Nam sinh năm 1995-2003;
- NVKD Sân vườn: Nữ sinh năm 1995-2003;
- Tốt nghiệp Trung cấp trở lên, chuyên ngành Quản trị kinh doanh, kinh tế…;
- Thành thạo tin học văn phòng;
- Sẵn sàng đi công tác tỉnh;
- Có laptop cá nhân.

Tại Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh Và Xây Dựng VTN Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập từ 10-30tr/tháng;
- Tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định của Nhà nước;
- Thưởng lễ Tết, lương tháng thứ 13, du lịch hàng năm.
- Thời gian làm việc:Fulltime từ thứ 2 đến hết sáng thứ 7.
- Địa điểm làm việc: U8L22 KĐT Đô Nghĩa, Yên Nghĩa, Hà Đông, Hà Nội.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh Và Xây Dựng VTN Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh Và Xây Dựng VTN Việt Nam

Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh Và Xây Dựng VTN Việt Nam

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Số 10, ngõ 330 Nguyễn Trãi - Phường Thanh Xuân Trung - Quận Thanh Xuân - Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

