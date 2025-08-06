Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN XNK TNT VIỆT NAM - CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 10 - 30 Triệu

Mức lương 10 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: Thanh Khê ...và 6 địa điểm khác, Quận Liên Chiểu

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 30 Triệu

- Quản lý hệ thống và phát triển khách hàng theo data có sẵn

- Đại diện công ty làm việc với hệ thống Nhà Phân Phối, đại lý bán lẻ khu vực tại Đà Nẵng, Huế, Quảng Trị, Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An, Quảng Nam, Quảng Ngãi, BÌnh Định, Phú Yên

- Xây dựng khách hàng mới trong lĩnh vực dụng cụ cầm tay, máy hàn, máy rửa xe, máy bơm nước, ...

- Kinh doanh các thương hiệu nổi tiếng và cạnh tranh trên thị trường: SASUKE, KENMAX, MAKUTE, KINGPUMP, FICO, KINGWELD ...

- Tư vấn bán hàng, chăm sóc khách hàng qua điện thoại/zalo tại văn phòng

- Thực hiện những chuyến đi công tác thăm khách hàng theo lịch trình (có chế độ công tác phí)

- Sản phẩm chất lượng cao, chính sách bán hàng rõ ràng, linh hoạt theo từng cấp khách hàng

- Làm việc giờ hành chính, ngày 8 tiếng: Từ 8h-12h, 13h30-17h30

- Nghỉ Chiều Thứ 7 và Ngày Chủ nhật hàng tuần

Với Mức Lương 10 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Giới tính: Nam, 22 - 30 tuổi, ưu tiên các bạn có độ tuổi từ 25-30

- Bằng cấp: Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên, ngành Quản trị kinh doanh, Kinh tế, Thương Mại, Cơ khí, Kỹ thuật, Xây dựng ...

- Kinh nghiệm: 1 năm

- Tư chất tốt, đạo đức tốt, nhiệt tình, chịu khó, ham học hỏi.

- Sức khỏe tốt, ngoại hình dễ nhìn, giọng nói dễ nghe

- Chơi thể thao là một lợi thế. (Công ty thường tổ chức các hoạt động thể thao như bóng đá, cầu lông, bóng bàn hàng tuần)

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XNK TNT VIỆT NAM - CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG Thì Được Hưởng Những Gì

- THU NHẬP 10 - 30 TRIỆU/ THÁNG (LƯƠNG CƠ BẢN + LƯƠNG DOANH THU)

- Thu nhập không giới hạn

- Thưởng và thi đua theo tháng/quý/năm

- Hỗ trợ chi phí đi công tác đầy đủ

- Ghi nhận, khen thưởng theo năng lực và thâm niên cống hiến

- Các ngày lễ, Tết nghỉ theo quy định nhà nước và có thưởng

- Tết âm lịch nghỉ từ 12-14 ngày (thường từ 24 âm lịch đã nghỉ)

- Phúc lợi: đầy đủ theo quy định của Luật Lao động,

- Du lịch hè 1 năm 1 lần (từ 3 đến 7 ngày) hoặc được nghỉ Hè

- Được tham gia các hoạt động giao lưu thường niên của chi nhánh và tập đoàn.

- Được đào tạo, rèn luyện trong môi trường năng động, chuyên nghiệp.

- Có cơ hội chứng tỏ năng lực cá nhân và phát triển bản thân vượt trội .

- Cơ hội phát triển nghề nghiệp rõ ràng: Nhân viên Bán hàng -> Chuyên viên Bán hàng -> Trưởng nhóm -> Quản lý khu vực -> Phó phòng KD -> TP.Kinh doanh-> Giám đốc chi nhánh => Giám đốc Dự Án.

- Ứng viên phỏng vấn đạt sẽ nhận việc đi làm ngay

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XNK TNT VIỆT NAM - CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG

