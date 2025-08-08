Tuyển Nhân viên văn phòng Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 30 Triệu

Mức lương 10 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 12A Núi Thành P13, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên văn phòng Với Mức Lương 10 - 30 Triệu

- Liên hệ, tư vấn và giới thiệu các chương trình khuyến mãi, ưu đãi và giá sản phẩm

- Công ty hỗ trợ sẵn data tiềm năng mỗi ngày, chỉ làm tại văn phòng, không đi thị trường

- Tìm hiểu nhu cầu của khách hàng, đưa ra giải pháp tốt nhất để hỗ trợ khách hàng

- Chỉ hỗ trợ khách hàng qua các kênh call

- Làm việc tại văn phòng 100%

Với Mức Lương 10 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp THPT, không còn đi học

- Giao tiếp tốt, có kỹ năng tư vấn bán hàng, CSKH, Telesales là một lợi thế

- Giọng nói dễ nghe, rõ ràng, nhẹ nhàng

- Yêu thích chạy doanh số, khả năng chịu áp lực

Tại Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng 7.000.000 VNĐ

- Thử việc 02 tháng nhận 100% lương

- Được đào tạo (có lương)

- Lương tháng 13, Thưởng lễ Tết

- Đóng BHXH, BHYT, BHTN và hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động

- Quà tặng sinh nhật, các dịp lễ Tết cho Nhân viên và Gia đình (8/3, 1/6, 20/10, Trung thu)

- Trang bị đầy đủ thiết bị làm việc (Máy tính, Tai nghe, Sim điện thoại)

- Môi trường làm việc chill, văn phòng xịn xò, miễn phí gửi xe, team building

- Cở sở vật chất đầy đủ và hiện tại (Pantry, Tủ lạnh, Lò vi sóng, Cà phê)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.