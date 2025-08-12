Tuyển Phát triển thị trường Công ty Cổ phần Kềm Nghĩa làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty Cổ phần Kềm Nghĩa
Ngày đăng tuyển: 12/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/09/2025
Công ty Cổ phần Kềm Nghĩa

Phát triển thị trường

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Phát triển thị trường Tại Công ty Cổ phần Kềm Nghĩa

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Hà Nội

Mô Tả Công Việc Phát triển thị trường Với Mức Lương Thỏa thuận

Khảo sát thị trường và xác định các điểm bán tiềm năng.
Tiếp cận và thuyết phục điểm bán hợp tác trưng bày, phân phối sản phẩm Kềm Nghĩa.
Lắp đặt và kiểm soát trưng bày POSM đúng chuẩn thương hiệu.
Theo dõi mức độ duy trì của các điểm bán mới, đánh giá hiệu quả sau triển khai.
Ghi nhận thông tin thị trường (đối thủ, nhu cầu người tiêu dùng, phản hồi từ điểm bán)
Báo cáo hoạt động hằng tuần

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm tại vị trí tương đương, từng làm các ngành tiêu dùng nhanh (FMCG), beauty, dụng cụ chăm sóc cá nhân ...
Có kinh nghiệm làm thị trường, mở điểm bán, bán hàng GT hoặc tiếp thị sản phẩm.
Có khả năng đi công tác thường xuyên.
Sử dụng thành thạo máy tính, smartphone.
Giao tiếp tốt, siêng năng, chịu khó di chuyển.

Tại Công ty Cổ phần Kềm Nghĩa Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản: 7 - 10 triệu/ tháng (chưa bao gồm phụ cấp + thưởng)
Phụ cấp: di chuyển, điện thoại, cơm trưa ...
Thưởng: thưởng KPI tháng/ thưởng quý/ thưởng lương tháng13,14 ....
Các chế độ BHXH, ngày phép, YEP, teambuilding,...., đầy đủ
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến rõ ràng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Kềm Nghĩa

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Kềm Nghĩa

Công ty Cổ phần Kềm Nghĩa

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: 700/15 Lạc Long Quân, P. 9, Q. Tân Bình,Tp. Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

