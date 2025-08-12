Tuyển Nhân viên mua hàng Công ty cổ phần Công nghệ Phẩm Ba Đình làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên mua hàng Tại Công ty cổ phần Công nghệ Phẩm Ba Đình
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 505 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng
Mô Tả Công Việc Nhân viên mua hàng Với Mức Lương Thỏa thuận
Thực hiện mua hàng trong nước và ngoai nước, quản lý các hoạt động mua hàng
Lập kế hoạch và điều phối hoạt động vận chuyển hàng hóa, đảm bảo hàng hóa được vận chuyển đúng thời gian, địa điểm và số lượng.
Theo dõi tồn kho
Quản lý thông tin nhà cung cấp
Phối hợp với các bộ phận khác trong công ty để đảm bảo hoạt động mua hàng được diễn ra trơn tru.
Thực hiện các báo cáo định kỳ về tình hình hoạt động mua hàng
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành ngoại ngữ, xuất nhập khẩu Quản trị kinh doanh, Logistics, hoặc các chuyên ngành liên quan.
Có kinh nghiệm từ 3 năm trở lên trong lĩnh vực mua hàng nhập khẩu
Am hiểu các thủ tục hải quan liên quan hàng hóa nhập khẩu
Ưu tiên ứng viên có kiến thức pháp lý ngành thực phẩm hoặc thức ăn chăn nuôi
Có khả năng làm việc độc lập và chịu được áp lực công việc cao.
Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).
Tiếng anh hoặc tiếng trung thành thạo
Có kinh nghiệm từ 3 năm trở lên trong lĩnh vực mua hàng nhập khẩu
Am hiểu các thủ tục hải quan liên quan hàng hóa nhập khẩu
Ưu tiên ứng viên có kiến thức pháp lý ngành thực phẩm hoặc thức ăn chăn nuôi
Có khả năng làm việc độc lập và chịu được áp lực công việc cao.
Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).
Tiếng anh hoặc tiếng trung thành thạo
Tại Công ty cổ phần Công nghệ Phẩm Ba Đình Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương cạnh tranh, xứng đáng với năng lực.
Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật.
Có cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp và thân thiện.
Được tham gia các hoạt động tập thể, teambuilding.
Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ chuyên môn.
Phụ cấp cơm trưa 30k/ ngày
Phụ cấp gửi xe
Thưởng các kỳ lễ trong năm (30/4,2/9, Tết Tây, Tết Âm)
Chế độ công đoàn hiếu hỷ, ốm đau, sinh nhật ………..
Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật.
Có cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp và thân thiện.
Được tham gia các hoạt động tập thể, teambuilding.
Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ chuyên môn.
Phụ cấp cơm trưa 30k/ ngày
Phụ cấp gửi xe
Thưởng các kỳ lễ trong năm (30/4,2/9, Tết Tây, Tết Âm)
Chế độ công đoàn hiếu hỷ, ốm đau, sinh nhật ………..
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Công nghệ Phẩm Ba Đình
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI