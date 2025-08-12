Tuyển Nhân viên mua hàng Công ty cổ phần Công nghệ Phẩm Ba Đình làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 505 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Nhân viên mua hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

Thực hiện mua hàng trong nước và ngoai nước, quản lý các hoạt động mua hàng

Lập kế hoạch và điều phối hoạt động vận chuyển hàng hóa, đảm bảo hàng hóa được vận chuyển đúng thời gian, địa điểm và số lượng.

Theo dõi tồn kho

Quản lý thông tin nhà cung cấp

Phối hợp với các bộ phận khác trong công ty để đảm bảo hoạt động mua hàng được diễn ra trơn tru.

Thực hiện các báo cáo định kỳ về tình hình hoạt động mua hàng

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành ngoại ngữ, xuất nhập khẩu Quản trị kinh doanh, Logistics, hoặc các chuyên ngành liên quan.

Có kinh nghiệm từ 3 năm trở lên trong lĩnh vực mua hàng nhập khẩu

Am hiểu các thủ tục hải quan liên quan hàng hóa nhập khẩu

Ưu tiên ứng viên có kiến thức pháp lý ngành thực phẩm hoặc thức ăn chăn nuôi

Có khả năng làm việc độc lập và chịu được áp lực công việc cao.

Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).

Tiếng anh hoặc tiếng trung thành thạo

Tại Công ty cổ phần Công nghệ Phẩm Ba Đình Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, xứng đáng với năng lực.

Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật.

Có cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp và thân thiện.

Được tham gia các hoạt động tập thể, teambuilding.

Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ chuyên môn.

Phụ cấp cơm trưa 30k/ ngày

Phụ cấp gửi xe

Thưởng các kỳ lễ trong năm (30/4,2/9, Tết Tây, Tết Âm)

Chế độ công đoàn hiếu hỷ, ốm đau, sinh nhật ………..

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Công nghệ Phẩm Ba Đình

