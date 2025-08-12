Tuyển Thực tập sinh Super Game làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 6 Triệu

Tuyển Thực tập sinh Super Game làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 6 Triệu

Super Game
Ngày đăng tuyển: 12/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 12/09/2025
Super Game

Thực tập sinh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại Super Game

Mức lương
4 - 6 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa New Skyline Văn Quán, Hà Đông, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 4 - 6 Triệu

Intern R&D Game là vị trí dành cho những ứng viên sắp/ mới ra trường chưa có nhiều kinh nghiệm thực tế nhưng đam mê game và muốn phát triển sự nghiệp trong ngành game. Ứng viên sẽ có cơ hội học hỏi, tham gia vào quá trình nghiên cứu, phân tích và đưa ra đề xuất, góp phần vào phát triển sản phẩm của công ty.
Tìm hiểu và phân tích thị trường game, các sản phẩm nổi bật trên thế giới và đối thủ cạnh tranh.
Nghiên cứu tâm lý, nhu cầu và hành vi người dùng để hỗ trợ quá trình thiết kế game.
Đo lường và phân tích các chỉ số của sản phẩm.
Phối hợp với team sản xuất để đề xuất ý tưởng, xây dựng kịch bản cho game.
Cập nhật dữ liệu game, theo dõi và đánh giá sản phẩm qua từng giai đoạn phát triển.
Báo cáo về thị trường và sản phẩm cho quản lý.
Nhận và thực hiện nhiệm vụ được giao từ quản lý, chủ động báo cáo tiến độ công việc.

Với Mức Lương 4 - 6 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

KHÔNG YÊU CẦU KINH NGHIỆM, sẽ được đào tạo bài bản bởi quản lý.
KHÔNG YÊU CẦU KINH NGHIỆM
Có thể làm fulltime. Có linh động 1-2 buổi sáng/ chiều trong tuần nếu vướng lịch học
Yêu thích nghiên cứu thị trường game, xu hướng người chơi và đánh giá sản phẩm.
Có khả năng tìm kiếm thông tin, tư duy logic và phân tích số liệu tốt.
Chủ động cao trong học tập và làm việc.
Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, làm việc nhóm tốt.
Có tư duy sáng tạo, sẵn sàng đề xuất các ý tưởng mới.
Tiếng anh cơ bản, có thể áp dụng trong việc nghiên cứu tài liệu.

Tại Super Game Thì Được Hưởng Những Gì

Cơ hội được đào tạo chuyên sâu về R&D.
được đào tạo chuyên sâu về R&D
Môi trường làm việc sáng tạo, hỗ trợ phát triển sự nghiệp trong lĩnh vực nghiên cứu và phát triển sản phẩm.
Cơ hội thăng tiến: Có cơ hội trở thành nhân viên chính thức của công ty sau quá trình thực tập.
Có cơ hội trở thành nhân viên chính thức
Mức lương hỗ trợ 4-6 triệu (tùy theo năng lực của ứng viên)
Phụ cấp gửi xe.
Nhiều hoạt động gắn kết: Team building, Gala dinner và nhiều hoạt động khác

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Super Game

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Super Game

Super Game

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tòa New Skyline, Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

